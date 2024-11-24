في احتفالية صحفية وإعلامية بالقاهرة، تسلم الاتحاد العام للصحفيين العرب مقره الجديد في القاهرة بشارع عبدالخالق ثروت وسط القاهرة، وذلك بحضور مؤيد اللامي رئيس الاتحاد ود.رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام وخالد ميري أمين عام الاتحاد.



ووجه رئيس الاتحاد مؤيد اللامي الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، حيث جاء تخصيص المقر الجديد للاتحاد بتوجيهاته، كما شكر رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي الذي كلف وزارة التعاون الدولي والتخطيط بسرعة تسليم المقر وأكد حرص الاتحاد على القيام بمهامه للدفاع عن وحدة الصف العربي والقضايا العربية وتدريب الصحفيين والإعلاميين وأنه ستتم إقامة احتفالية كبرى بمناسبة مرور 60 عاما على إنشاء الاتحاد مع الاحتفال بافتتاح المقر الجديد بعد تجهيزه وتأهيله بمساعدة وزارة التعاون الدولي.



وأكدت د.رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي حرص مصر على احتضان مقرات المنظمات العربية وتقدير الدولة المصرية للصحافة والإعلام العربي، وهو ما يؤكده سرعة تخصيص المقر الجديد لاتحاد الصحفيين العرب.



وأكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا وتقديرا ملموسا للصحافة والإعلام في مصر والوطن العربي.



ووجه الأمين العام خالد ميري وأعضاء الأمانة الشكر والتقدير للرئيس السيسي والدولة المصرية.



رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤيد اللامي خلال اللقاء مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي د.رانيا المشاط