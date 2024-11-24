اختارت وزارة السياحة والثقافة الصينية الشاعر والإعلامي الحارث الخراز لتمثيل الكويت في الملتقى الشعري الصيني - العربي بالعاصمة الصينية بكين 29 الجاري.



والحارث الخراز هو شاعر وإعلامي كويتي أكمل دراسته الجامعية في الامارات العربية المتحدة، حيث تخرج عام 2013. بدأ مسيرته المهنية في القطاع المالي، حيث عمل في بيت التمويل الكويتي من 2013 حتى 2023، ثم انتقل الى بنك وربة أواخر 2023، وشارك في عدة امسيات شعرية داخل الكويت وخارجها، وأصدر مجموعته الشعرية الأولى بعنوان «حين ألقاه» عام 2016. وحصل الخرازعلى المركز الثاني في جائزة فلاح الحجرف للأعمال الوطنية في الكويت لعامي 2018 و2019.