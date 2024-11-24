تأكيداً لما نشرته «الأنباء» في عدد الجمعة الماضي الموافق ٢٢ الجاري أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية استعدادها لإطلاق منصة مساعدات مركزية تهدف إلى توحيد جهود الجمعيات الخيرية والمبرات في تقديم المساعدات للمحتاجين من المواطنين والمقيمين بما يعزز من فاعلية العمل الخيري ويسهم في تحقيق العدالة في توزيع المساعدات.



وقالت الوزارة في بيان تلقت «كونا» نسخة منه إن هذه المبادرة تأتي بناء على توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة بهدف تنظيم العمل الخيري في البلاد وتوحيد الجهود المبذولة من قبل الجمعيات لضمان تحقيق أكبر قدر من الفائدة للمجتمع، كما ان المنصة تعتمد على ربط طلبات المساعدات ببرنامج (هويتي) لضمان الشفافية وتنظيم تقديم المساعدات بشكل فعال.



وبينت أن المنصة تتيح للجمعيات الخيرية إمكانية الاطلاع على بيانات أولية للمستفيدين، مثل نوع المساعدة المطلوبة وعدد أفراد الأسرة وجنسية المتقدم بما يضمن سرية البيانات الشخصية حتى يتم اختيار الطلب وسحبه من الجمعية المعنية لتتمكن بعدها من الوصول إلى المعلومات الكاملة للمستفيد.



وأكدت أن المنصة ستتضمن آلية لتنبيه الجمعيات والوزارة في حال بقاء الطلبات مفتوحة لأكثر من أسبوعين دون استجابة حيث يحق للوزارة حينها توجيه الطلب لجمعية أخرى مع إخطار الجمعية الأصلية لضمان تقديم المساعدات في الوقت المناسب وتلبية احتياجات المستفيدين بشكل أسرع ومنع ازدواجية تقديم المساعدات.



وأضافت ان المنصة ستوفر تقارير يومية أو أسبوعية أو شهرية تشمل أنواع المساعدات المقدمة وقيمتها وعدد المستفيدين، ما يسهم في تعزيز التحليل والرقابة لضمان تحقيق أكبر فائدة للمجتمع وستعمل على تسهيل إجراءات تقديم الطلبات من خلال آلية إلكترونية مبسطة، حيث يقوم طالب المساعدة بتقديم طلبه عبر المنصة باستخدام (هويتي) ويتم اختيار نوع المساعدة المطلوبةو بعدها يمكن للجمعيات الخيرية الاطلاع على الطلبات والمبادرة بسحب الطلبات التي ترغب في تلبيتها.