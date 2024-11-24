بداح العنزي



تبحث لجنة محافظة العاصمة خلال اجتماعها اليوم برئاسة د.حسن كمال الطلب المقدم من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بشأن مشروع جبلة الثقافية. ويتضمن جدول الأعمال التالي:



٭ الطلب المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري والأعضاء د.حسن كمال، م.إسماعيل بهبهاني، عبدالله العنزي، ناصر الجدعان، فهد العبد الجادر بشأن استمرار إغلاق الحركة المرورية في تقاطع دروازة العبدالرزاق.



٭ مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة وضمان مبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار مع تطوير وتجميل الساحات المجاورة للأرض العائدة للدولة بمنطقة الشرق قطعة 7.



وأوضح كتاب مدير عام البلدية بالوكالة ان المشروع يقع ضمن مساحة ارض اجمالية مقدارها 12222م2، اضافة الى تصميم وتنفيذ طرق الدخول والخروج من وإلى الشوارع الرئيسية المجاورة، شارع جابر المبارك وشارع خالد بن الوليد، والشارع الداخلي المتاخم لأرض المشروع مقابل مواقف الشعب القائمة، ويتكون من:



1 ـ مبنى مواقف السيارات من سرداب وارضي واربعة ادوار مكررة.



2 ـ تطوير وتجميل الساحات المجاورة للأرض.



3 ـ مراحل المشروع:



٭ مرحلة التصميم (المرحلة القائمة).



٭ مرحلة الإشراف على التنفيذ.



٭ مرحلة التنفيذ.



ويتكون مبنى مواقف السيارات من:



٭ سرداب وارضي واربعة أدوار مكررة بمساحة اجمالية قدرها 5983م2 تقريبا للدور.



٭ مصاعد.



٭ ألواح للطاقة الشمسية على السطح تستخدم مظلات للسيارات.



٭ مواقف مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.



٭ مواقف مخصصة للسيارات ذات الشحن الكهربائي.



٭ استخدام التكنولوجيا الحديثة داخل المبنى.



وتتكون منطقة تطوير وتجميل الساحات المجاورة للأرض من: مساحة المنطقة 6240م2، مسطحات خضراء، جلسات خارجية، مظلات، ممرات للمشاة، وحدات تجارية، موانع مرور، وإنارات خارجية.



مراحل المشروع



٭ مرحلة التصميم: مدة تنفيذ اعمال تصميم المشروع 10 أشهر من تاريخ اعتماد التصميم الاولي الذي يتعين ان يقدمه المكتب الهندسي خلال 3 اشهر من تاريخ توقيع العقد.



٭ مرحلة الإشراف على التنفيذ: مدة تنفيذ اعمال الاشراف 28 شهرا من مباشرة المقاول، علما ان مدة طرح المناقصة والتعاقد هي 3 اشهر ولا تعتبر جزءا من الاشراف.



٭ مرحلة التنفيذ: مدة تنفيذ اعمال المشروع من قبل المقاول 24 شهرا من تاريخ امر مباشرة الاعمال الذي سيصدره الطرف الثاني.



الرأي الفني



نرى الموافقة على طلب بلدية الكويت ـ قطاع المشاريع اعتماد تعديل مكونات مشروع انشاء وانجاز وصيانة وضمان مبنى مواقف سيارات متعدد الادوار مع تطوير وتجميل الساحات المجاورة للارض العائدة للدولة بمنطقة الشرق قطعة 7، ليصبح مكونا من سرداب + ارضي + 5 ادوار متكررة + سطح، وذلك بدلا من سرداب + ارضي + 4 ادوار متكررة، واضافة مساحة 120م2 مساحات تجارية في الساحات المجاورة للارض العائدة للدولة، وإلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة.



٭ شركة إدارة المرافق العمومية بشأن إضافة أنشطة تجارية في ساحة الصفاة.



٭ كتاب مدير عام البلدية بشأن مشروع سوق إنجاز.



٭ كتاب مختار منطقة قرطبة السابق بشأن المركبات المتنقلة في مواقف حديقة قرطبة الرئيسية.



٭ كتاب شركة المرافق العمومية بشأن نقل موقع مركز الخدمة في المنطقة التجارية التاسعة - شارع مبارك الكبير التابع لشركة المرافق العمومية.