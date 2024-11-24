آلاء خليفة



واصلت أكاديمية الإعلام المتكامل تقديم دورات مسار إعلامي بعد نجاحها اللافت والمتميز في الدورتين الأولى والثانية، بانطلاق الدورة الثالثة «مسار إعلامي 3»، حيث تهدف تلك الدورات إلى تطوير قدرات المشاركين ومهاراتهم المهنية في مجال الاعلام والتعرف على القواعد الأساسية في العمل الإعلامي وتحسين المقومات الشخصية.



وقد زار «الأنباء» وفد من المشاركين في مسار اعلامي بحضور المدير التنفيذي لأكاديمية الاعلام المتكامل وليد فتحي، حيث قام المشاركون بعمل جولة داخل أروقة الجريدة وزاروا مختلف أقسامها «التحرير، التسويق والإعلان، الأرشيف، الإخراج، الموقع الالكتروني، المونتاج، المطبعة، التوزيع»، وتعرفوا عن قرب على آلية العمل داخل كل قسم، وقدم كل رئيس قسم شرحا وافيا حول طبيعة العمل في القسم التابع له، وأعرب المشاركون في ختام الجولة عن امتنانهم لجريدة «الأنباء» على تلك الجولة المتميزة التي تعلموا منها الكثير وخرجوا منها بمعلومات قيمة حول طبيعة العمل الصحافي، بداية من وصول الخبر حتى طباعته وتوزيعه، وإليكم التفاصيل:



بداية ذكرت أسماء الموسى، ان لديها ميولا إعلامية وشغوفة جدا بمجال الاعلام، لافتة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تلتحق فيها بدورة تخص الاعلام، فقد خاضت دورات تدريبية في مجال الدوبلاج والتعليق الصوتي، مشيدة بدورة «مسار إعلامي 3» التي اتاحت لها الفرصة في التحاور مع متخصصين في مجال الاعلام، سواء المحاضرون الذين قدموا محاضرات داخل الاكاديمية، او من خلال الزيارات التي قاموا بها للمؤسسات الإعلامية في دولة الكويت في الإذاعة والتلفزيون والصحافة.



ووجهت الموسى جزيل الشكر والتقدير لجميع القائمين على اكاديمية الاعلام المتكامل وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة الاكاديمية ماضي الخميس.



بدوره، أشاد عبدالله المواش، مستشار تدريبي أسري ونفسي، بدورة «مسار إعلامي 3»، والتي تنظمها اكاديمية الاعلام المتكامل وتؤهل المشاركين لخوض مجال الاعلام بكافة تخصصاته الاذاعية والتلفزيونية والصحافية.



وأفاد المواش بأنه استفاد كثيرا من برنامج «مسار إعلامي 3» بالتعرف على طبيعة العمل الإعلامي عن قرب، كما ساعدهم البرنامج على تعلم كيفية الوقوف امام الكاميرا والتعامل مع الميكروفون، ووجه المواش الشكر والتقدير لجميع القائمين على دورة «مسار إعلامي 3».



من ناحيته، قال سعد المطيري، خريج اعلام وصحافة من جامعة الكويت، إنه حصل على شهادة خبير إعلام وعلاقات عامة معتمد من اكاديمية الاعلام المتكامل، والتحق بدورة «مسار إعلامي 3» لتنمية مواهبه وقدراته في مجال الاعلام والتعرف على كل ما هو جديد في هذا المجال المتطور والمتجدد بصفة مستمرة



وأشاد المطيري ببرنامج الدورة الذي اشتمل على العديد من الأمور، منها الالتقاء بشخصيات بارزة في مجال الاعلام، وكذلك زيارة مؤسسات إعلامية وصحافية، وعمل جولات في اقسامها المختلفة للتعرف على طبيعة العمل الإعلامي، موجها جزيل الشكر والتقدير لجميع القائمين على اكاديمية الاعلام المتكامل، مضيفا: «وعساهم عالقوة ومو غريبة» على الأستاذ الإعلامي ماضي الخميس، ونقول له: استمر ومنها للأعلى.



وفي السياق ذاته، قال نواف عبدالسلام: انا من اشد المحبين لمجال الاعلام ودائما اشعر بالشغف نحو هذا المجال ولدى فضول وحب للاعلام بشكل عام، ومن هنا قررت خوض دورة «مسار إعلامي 3» التي تنظمها اكاديمية الاعلام المتكامل للتعرف على مجال الاعلام عن قرب.



وأردف قائلا: زرنا الكثير من المؤسسات الإعلامية والصحافية وتعرفنا على طبيعة العمل بما اصقل خبراتنا ومهارتنا، كما التقينا بعض الإعلاميين ومنهم: ماضي الخميس وايمان نجم وعبدالعزيز درويش، واستمعنا منهم عن ألوان الاعلام المختلفة كل في مجاله، موجها جزيل الشكر والتقدير لجميع القائمين على برنامج «مسار إعلامي 3».



بدوره، أوضح سامح طاهر «مقدم برامج» ان الإعلامي يكون لديه دائما شغف في حب الاعلام والبحث عن كل ما هو جديد في مجال الاعلام، لان كل ما سيتعلمه الإعلامي اليوم سيكون إضافة له في الغد، مؤكدا ان الإعلامي مطالب دوما بالسعي والبحث والاستمرارية والتثقيف والتطوير.



وأشاد طاهر ببرنامج «مسار إعلامي 3» والذي تنظمه اكاديمية الاعلام المتكامل، موجها جزيل الشكر والتقدير لجميع القائمين على البرنامج وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة الاكاديمية ماضي الخميس، مشيدا ببرنامج الدورة والزيارات التي قاموا بها للمؤسسات الإعلامية والاطلاع على طبيعة العمل بما اصقل خبراتهم ومهاراتهم الإعلامية.



ومن جانبها، ذكرت فاطمة وحيدي، معالجة نفسية، انها المرة الأولى التي تخوض فيها دورة تدريبية بمجال الاعلام، معربة عن سعادتها البالغة لما تعلمته خلال الدورة والابحار في عالم الاعلام، والتعرف على كواليس العمل الإعلامي، وكيفية تقديم خطاب اعلامي للجمهور سواء من خلال الإذاعة او التلفزيون او الصحافة.



وأفادت وحيدي بأن برنامج «مسار إعلامي 3» ساهم في صقل خبراتها ومهاراتها وزاد من معلوماتها حول الاعلام، مشيدة ببرنامج الدورة وزيارة المؤسسات الإعلامية والالتقاء بالشخصيات الإعلامية.



ووجهت وحيدي كل الشكر والتقدير لجميع القائمين على اكاديمية الاعلام المتكامل وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة الاكاديمية ماضي الخميس.



ومن ناحيتها، أوضحت إيمان علي، مذيعة ومعلقة صوتية، انها في السنتين الأخيرتين ابتعدت قليلا عن مجال الاعلام وعادت مرة أخرى للمجال، وشعرت بأنها تحتاج إلى معرفة آخر التطورات في مجال الاعلام وزيادة الثقافة الإعلامية لها، بما دفعها للانضمام إلى دورة «مسار إعلامي 3» التي تنظمها اكاديمية الاعلام المتكامل.



وأفادت بأن الدورة تصقل مهارات المشتركين وتزيد من خبراتهم ومعارفهم حول الاعلام، موجهة جزيل الشكر والتقدير لجميع القائمين على أكاديمية الاعلام المتكامل، وعلى رأسهم ماضي الخميس، وخصت بالشكر جريدة «الأنباء» على إتاحة الفرصة لهم لزيارة مبنى الجريدة والتعرف على طبيعة العمل في مختلف الأقسام.



وختمنا لقاءاتنا مع أنوار بندر، خريجة قسم اعلام من جامعة الكويت تشعيب إذاعة وتلفزيون، التي قالت: أنا اعمل حاليا موظفة في قطاع حكومي في مجال مغاير للاعلام، ولكن حاليا رغبت في التعمق في مجال الاعلام لحبي الشديد لهذا المجال خاصة تشعيب الإذاعة والتلفزيون.



وأشارت بندر إلى انها استفادت كثيرا من دورة «مسار إعلامي 3» والتي بدأت بتقديم شرح نظري، ومن ثم خوض المجال العملي من خلال الجولات الميدانية للقنوات والصحف المختلفة، موجهة جزيل الشكر لجميع القائمين على اكاديمية الاعلام المتكامل على حسن تنظيم برنامج «مسار إعلامي 3».