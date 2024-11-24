أقام بنك برقان ورشة توعوية لموظفيه حول سرطان البروستاتا وسبل الوقاية منه، وذلك بالتعاون مع مستشفى الكويت، حيث قدمها، في المقر الرئيسي للبنك، استشاري جراحة المسالك البولية د.فيصل الهاجري وتأتي الورشة كجزء من سلسلة الفعاليات التي ينظمها البنك خلال شهر نوفمبر للتوعية بسرطان البروستاتا، في إطار برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية، وذلك انطلاقا من استراتيجيته التي تستهدف ترسيخ مبادئ الاستدامة وتعزيز بيئة العمل، بالاهتمام بكافة شؤون موظفيه، وفي مقدمتها الحفاظ على صحتهم.



وفي تعليقه على الورشة، قال نقيب أمين، مدير عام الموارد البشرية والتطوير في بنك برقان: يسعدنا تجديد تعاوننا مع مستشفى الكويت، إحدى المؤسسات الطبية المرموقة في الكويت، بهدف توعية موظفينا حول أفضل سبل الوقاية من سرطان البروستاتا، كما ان الكشف المبكر عن المرض والمبادرة إلى علاجه فورا على أيدي أطباء مختصين أمر مهم جدا، لاسيما مع أمراض مثل السرطان، لذلك نرى أنه من الضروري أن يكونوا موظفينا على اطلاع دائم بأعراض أمراض السرطان بأنواعه المختلفة.



وأضاف أمين أن مرض السرطان يعد من أكثر الأمراض التي تخلف آثارا سلبية على الصعيد النفسي والجسدي والمالي، ليس على مستوى الفرد فحسب، بل على مستوى الأسرة بشكل عام، مشيرا إلى أن تنظيم بنك برقان لورش عمل للتوعية الصحية يأتي في إطار التزامه بالمساهمة الإيجابية في رفاهية موظفيه وتحسين جودة حياتهم الشخصية والأسرية.



وخلال ورشة العمل، قدم د.فيصل الهاجري معلومات طبية قيمة للموظفين حول أعراض مرض سرطان البروستاتا وطرق علاجه، بالإضافة إلى أبرز سبل الوقاية الموصى بها وتبع العرض التقديمي جلسة تفاعلية للإجابة عن أسئلة الموظفين.



تجدر الإشارة إلى أن بنك برقان، الحائز شهادة Great Place to Work أفضل بيئة عمل، يواصل التركيز على صحة ورفاهية موظفيه الذين يشكلون الركيزة الأساسية لنجاحه.



وفي هذا السياق، ينظم البنك على مدار العام فعاليات وحملات توعوية تتناول مواضيع صحية متنوعة ومهمة، كما يسعى البنك باستمرار الى توسيع نطاق مبادراته التوعوية الصحية لتشمل موظفيه وجميع أفراد المجتمع.