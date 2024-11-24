حنان عبدالمعبود



نظمت الهيئة العامة للغذاء والتغذية فعالية لختام أنشطة الأسبوع العالمي للحد من استهلاك السكر، حيث أقامت يوما توعويا بمجمع «البروميناد» تضمن ندوة جماهيرية مفتوحة للحديث عن السكر المضاف ومخاطره، شارك فيها مجموعة كبيرة من الأطباء والمختصين.



وقالت نائب المدير العام لقطاع تغذية شؤون المجتمع بالهيئة العامة للغذاء والتغذية د.شيماء العصفور، على هامش الفعالية«نختتم فعالية خفض استهلاك السكر التي بدأت منذ أسبوع، والهدف هو التوعية بأهمية خفض السكر لتلافي المشاكل التي يتعرض لها المجتمع بسبب زيادة استهلاك السكر، منها الإصابة بأمراض ارتفاع ضغط الدم وداء السكري، بالإضافة إلى تسوس الأسنان ومرض السمنة المنتشر بنسبة كبيرة بالمجتمع، لافتة إلى أن الاهتمام ينصب على الأطفال والمراهقين لأنهم الشريحة الأكبر من المتضررين بالسمنة.



وأشارت إلى أن جميع المؤشرات تدل على أن السمنة في ارتفاع مستمر بالمجتمع، منوهة بأن هناك الكثير من البدائل لاستخدام السكر إضافة إلى الاستهلاك المتوازن للسكر، كما بينت ضرورة التثقيف للمجتمع لمعرفة السكر المضاف والذي يظن الكثيرون أنه سكر المائدة الأبيض، بينما هو الموجود بشكل خفي في الكثير من الأطعمة التي قد لا ينتبه البعض لها.



بدورها، قالت اختصاصية تغذية علاجية وجد العثمان «بوصفي اختصاصية تغذية علاجية من خلال عيادتي أرصد نسب مرتفعة من الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، وحينما نطلع على الدراسات الخاصة بالكويت نجد أن من أسباب حدوث السمنة تناول المشروبات ذات المحتوى الزائد من السكر، بالإضافة إلى الأغذية، لكن تناول المشروبات الغازية والمحلاة والعصائر بكثرة أحد أسباب ارتفاع معدلات السمنة بالكويت». وأشارت إلى أنها من خلال عملها السابق بالهيئة العامة للغذاء والتغذية، عملت لعدة سنوات من خلال الهيئة بموضوع خفض استهلاك السكر بالتعاون مع العديد من الشركات الخاصة وشركات صناعة المشروبات لخفض نسبة السكر بمعدل بين 5و20% ببعض العصائر المحلاة والنكتار، وكان أمرا مهما على أساس أننا كمجتمع كامل من القطاعين الحكومي والخاص وشركات صناعات أغذية والمجتمع المدني للدخول أيضا إلى المدارس وتقديم أغذية أفضل للأطفال وأقل في استهلاك السكر، ولا ننسى دور الأسرة المهم جدا في استهلاك القليل من السكر.



بدورها، قالت الأستاذ المساعد بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتغذية العلاجية د. بلقيس العوضي «بهذه المناسبة أردنا تثقيف المجتمع عن أضرار السكر على الصحة خاصة الأطفال الذين يمكن أن يصابوا بالسمنة بعمر مبكر، حيث الأضرار كثيرة جدا، وهناك دراسات أكدت أن بالكويت يتم تناول المشروبات المليئة بالسكر من قبل الأطفال مثل المياه الغازية بنسب مرتفعة مقارنة بالدول المجاورة، مما تكون له أضرار شديدة على الصحة، مما أوجب ضرورة تثقيف الأطفال من السن الصغيرة وكذلك الكبار بهذه الأضرار.