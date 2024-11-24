

أعلنت شركة عربي عن رعايتها الذهبية في معرض الصناعات والبناء الثالث عشر الذي يقام في الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر 2024 بفندق الجميرا - الكويت، حيث تستعرض الشركة مجموعة متكاملة من الحلول والأنظمة التي تلبي احتياجات القطاعات السكنية والتجارية والحكومية. وتشمل المنتجات التي سيتم عرضها أنظمة المياه المركزية مثل المضخات الذكية للدفع والصرف والسخانات وفلاتر ومنقيات المياه بالإضافة إلى خزانات ومبردات خزانات المياه كما سيتم تقديم أنظمة بايبات الصرف الصحي وتغذية المياه التي توفر حلولا متطورة لضمان الكفاءة والجودة مع عرض مجموعة من عدد ماكيتا اللاسلكية المنزلية وأنظمة التكييف المركزي وأحواض السباحة وأعمال الألمنيوم والواجهات الخارجية.



تتميز الشركة بتقديم حلول للطاقة المتجددة تسهم في تقليل استهلاك الطاقة في المباني السكنية والتجارية وتتيح الشركة خصومات تصل إلى 35% على مجموعة مختارة من منتجاتها وحلولها المنزلية المتكاملة خلال المعرض.



وأكد مدير المعارض والمبيعات الخارجية بإدارة المبيعات العامة في شركة عربي ماجد بريجاوي أن المشاركة في المعرض تهدف إلى تعزيز ريادة الشركة في السوق المحلي وتوسيع شبكة علاقاتها مع شركات البناء والمقاولين، مشيرا إلى حرص الشركة على تسليط الضوء على أحدث الابتكارات لدعم التنمية المستدامة في الكويت.



وأوضح بريجاوي أن جناح الشركة سيضم عروضا حية للمضخات الذكية مع تقديم استشارات مجانية من فريق خبراء ومهندسين متخصصين لتلبية احتياجات الزوار بشكل احترافي.



وأشادت الشركة بالنمو المتسارع الذي تشهده السوق الكويتية في قطاع البناء والتشييد لاسيما في المناطق السكنية الجديدة مثل المطلاع وغرب عبدالله المبارك إلى جانب المشاريع الحكومية لتحسين البنية التحتية وأوصت بزيادة التوعية حول التقنيات الحديثة ودعم استخدام أنظمة الطاقة الشمسية المستدامة لتلبية الطلب المتزايد.



وفي الختام، وجهت شركة عربي الشكر إلى منظمي المعرض على توفير منصة مثالية جمعت الشركات تحت سقف واحد ما يعزز التنافسية في السوق المحلي، مؤكدة التزامها بتقديم أفضل الحلول المنزلية لعملائها ودعم قطاع البناء في الكويت.