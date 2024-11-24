التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» مارك روته الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في بالم بيتش في ولاية فلوريدا، وفق ما أعلنت الناطقة باسم الناتو.



وقالت فرح دخل الله في بيان مقتضب إن روته وترامب «ناقشا كل القضايا الأمنية العالمية التي تواجه حلف شمال الاطلسي» أمس الأول.



وكان رئيس الوزراء الهولندي السابق أشار إلى رغبته في لقاء ترامب بعد يومين من فوز الجمهوري في الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر، وأكد وقتها أنه يريد أن يبحث معه «التهديد» الذي يمثله تعزيز العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية.



وقال على هامش قمة للزعماء الأوروبيين الخيرة في بودابست «أنا أتطلع إلى الجلوس مع الرئيس ترامب للبحث في كيفية ضمان مواجهة هذا التهديد بشكل جماعي».



إلى ذلك، أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، عن سلسلة تعيينات جديدة في فريقه الإداري ومجلس وزرائه، وذلك عبر منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال».



وشملت التعيينات الجديدة اختيار، سكوت بيسنت، مؤسس شركة الاستثمار «كي سكوير غروب» وأحد المروجين المتحمسين لفرض رقابة سياسية على الاحتياطي الفيدرالي، لتولي منصب وزير الخزانة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.



وكان اسم بيسنت قد ورد بين المرشحين المفضلين لتولي هذا المنصب، وهو مقرب من عائلة ترامب منذ فترة طويلة، وسيضطلع بدور رئيسي في تنفيذ البرنامج الاقتصادي للرئيس الأميركي المنتخب بالإضافة إلى السيطرة على الدين العام.



كما رشح لوري تشافيز-ديريمر، النائبة الجمهورية من ولاية أوريغون، لتولي حقيبة العمل، واختار سكوت تيرنر، لمنصب وزير الإسكان والتنمية الحضرية. وعين، راسل فوت، رئيسا لمكتب الميزانية والإدارة.



وفي القطاع الصحي، اختار ترامب ديف ويلدون، عضو الكونغرس السابق عن فلوريدا، لرئاسة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وجانيت نشيوات، لمنصب الجراح العام، ومارتي ماكاري، الجراح في جامعة جونز هوبكنز والمحلل في شبكة فوكس نيوز، لقيادة إدارة الغذاء والدواء، بحسب موقع قناة «الحرة».



وكان ترامب أعلن الخميس أنه اختار بام بوندي المقربة منه وعضو فريق الدفاع عنه خلال المحاكمة البرلمانية التي كانت ترمي لعزله عام 2020، لتولي منصب وزيرة العدل بعد انسحاب مرشحه السابق مات غيتز.



وكتب ترامب على منصته «تروث سوشل» بعد ساعات قليلة على انسحاب غيتز «يشرفني أن أعلن أن المدعية العامة السابقة لفلوريدا، بام بوندي، ستكون وزيرة العدل المقبلة»، مضيفا «لفترة طويلة، استخدمت وزارة العدل أداة ضدي وضد جمهوريين آخرين، لكن ليس بعد الآن».



وقبل التعيينات الأخيرة، أعلن عن عدد من التعيينات الرئيسية في إدارته المقبلة، شملت مناصب سيادية مهمة كوزير الخارجية ماركو روبيو، والدفاع بيت هيغسث، إضافة إلى إنشاء مناصب جديدة غير تقليدية مثل «قيصر» الطاقة و«قيصر» الحدود.



وتتطلب غالبية التعيينات الرئيسية في الإدارة الأميركية الجديدة موافقة مجلس الشيوخ، وتشمل جميع المناصب الوزارية والسفراء ورؤساء الوكالات والهيئات الفيدرالية الرئيسية.



وفي المقابل، يمكن للرئيس المنتخب تعيين عدد من المناصب المهمة مباشرة دون الحاجة لموافقة الكونغرس، مثل رئيس موظفي البيت الأبيض ومستشار الأمن القومي، إضافة إلى المناصب الإدارية في البيت الأبيض.



وفي غضون ذلك، وافق خوان ميرشان، قاض من نيويورك يترأس قضية أموال الصمت ضد الرئيس الأميركي المنتخب، على إرجاء الحكم الذي كان من المقرر النطق به في 26 نوفمبر، إلى أجل غير مسمى.



ومن غير المرجح أن يحكم على ترامب إلا بعد نهاية فترة رئاسته المقبلة التي تستمر لأربع سنوات وتبدأ في 20 يناير عام 2025، وفق رسالة أرسلها مكتب المدعي العام إلى ميرشان يوم الثلاثاء.