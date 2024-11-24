

مفرح الشمري



وسط حضور مميز يتقدمهم الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل وجمهور غفير من عشاق الطرب الاصيل، اختتم مهرجان الموسيقى الدولي الـ 24 أنشطته التي انطلقت 17 الجاري بحفل فني مميز تحت عنوان «غناوي عربية»، وذلك في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي وتحديدا على خشبة مسرح جابر العلي.



قاد الحفل الغنائي المايسترو د.خالد نوري وبمشاركة الفنانين بدر نوري ومساعد التتان ومحمد أسدي وغنيمة العنزي وعبدالله الفضلي وسعود الفايز الذين تغنوا بمجموعة من المقطوعات والأغاني من الطرب الأصيل.



وأكد الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب رئيس المهرجان مساعد الزامل، في كلمته خلال حفل الختام، أن اللجنة العليا للمهرجان تميزت بوضع خلطة جميلة بداية بالتكريم واختيار شخصية المهرجان الفنان القدير محمد البلوشي واختيار دقيق لأنشطة المهرجان، مؤكدا أن المجلس يحمل على عاتقه حماية الهوية الوطنية وحماية كل ما يخص الكويت من آثار وموروث وفنون وثقافة ويعمل جاهدا لدعم وخلق الإبداع، وقد ركز المهرجان في دورته الحالية على إبراز التراث الموسيقي العربي بمختلف أشكاله، مبينا أن الفعاليات أسهمت في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب العربية وتقديم تجربة فنية فريدة للجمهور.