

عقد أعضاء فرق الفنون الشعبية الكويتية البرية والبحرية اجتماعا مشتركا، بمقر جمعية الفنانين الكويتيين، وذلك بهدف التنسيق بين الفرق الشعبية للقاء مع وزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري، والمسؤولين في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.



وقال أمين الصندوق في جمعية الفنانين الكويتيين زبير العميري في تصريح صحافي إن الاجتماع التنسيقي جاء بهدف شرح المطالب والاحتياجات، وتذليل العوائق التي تواجه الفرق الشعبية أثناء المهمات الخارجية والداخلية.



وذكر العميري أن الحضور أجمع على أهمية العمل من أجل دعم مسيرة الفرق الشعبية الكويتية، لمواصلة العطاء، وتقديم الصورة المشرفة للفنون والتراث الكويتي داخل الكويت وخارجها.



حضر الاجتماع كل من أعضاء فرق الفنون الشعبية الكويتية، العميري، معيوف، الماص، بن حسين، القصر الأحمر، الجهراء، الرندي، ناصر بن عوض، أولاد عامر، الفنطاس، الفن الأصيل.