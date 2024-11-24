

واصل القادسية تألقه وتميزه في منافسات بطولات الألعاب المائية لهذا الموسم بعد أن حقق ألقاب بطولات الدوري لكرة الماء لجميع فرق المراحل السنية (13 و15 و18 سنة) التي حصلت على المراكز الأولى، وليضيف «الأصفر» 3 بطولات جديدة إلى سجله هذا الموسم بعد أن حقق العديد من البطولات في لعبتي السباحة والغطس، فعلى مستوى دوري مرحلة 13 سنة الذي اختتم 14 الجاري حقق القادسية اللقب بالفوز في 4 مباريات مسجلا 107 أهداف في حين استقبلت شباكه 27 هدفا، كما أحرز فريق مرحلة 15 سنة لقب الدوري الذي اختتم 7 الجاري بعد فوزه في مبارياته الأربع أيضا مسجلا 44 هدفا مقابل 29 هدفا في مرماه، في حين اختتم فريق مرحلة 18 سنة مبارياته الخميس الماضي بالفوز على كاظمة 20-12 معززا صدارته جدول الترتيب برصيد 8 نقاط مسجلا 61 هدفا في الوقت التي ولج في شباكه 35 هدفا في جميع مواجهاته.

على الصعيد ذاته، فقد أعلن القادسية عن تعاقده مع قائد المنتخب الصربي فيليب فيليبوفيتش لتمثيل الفريق العمومي لكرة الماء في بطولة الدوري الذي سيتحدد موعد انطلاقه لاحقا.

ويمتلك فيليبوفيتش سيرة ذاتية مميزة سواء مع منتخب بلاده الذي حقق معه العديد من الانجازات على المستويات القارية والعالمية والأولمبية أو من خلال تمثيله للعديد من الأندية الأوربية والتي توج معها أيضا بالعديد من البطولات المحلية والخارجية.



بدوره، أشاد أمين السر العام مدير عام الألعاب المائية بنادي القادسية حسن أبو الحسن بما قدمه لاعبو «الأصفر» لكرة الماء من مستويات لافتة ونتائج مميزة في مختلف المراحل السنية، شاكرا مجلس إدارة النادي برئاسة الشيخ خالد الفهد على الدعم والاهتمام.