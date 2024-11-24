

يعقوب العوضي



توج فريق كرة اليد بنادي سلوى الصباح بلقب البطولة الودية الثالثة التي اختتمت أول من أمس على صالة المرحوم خالد المرزوق، وذلك بعد التعادل مع المنتخب القطري بنتيجة 23-23، وبالتالي التعادل أيضا بـ7 نقاط لكليهما، فيما ذهب فارق الأهداف لسيدات سلوى الصباح ليعتلين قمة الترتيب العام مع نهاية البطولة، وجاء المنتخب القطري ثانيا وفتيات كركوك العراقي ثالثا.



وشهدت المباراة النهائية تفوقا لسيدات سلوى الصباح على المنتخب القطري رغم الفوارق البدنية التي كانت لمصلحة سيدات قطر، إلا أنهن لم يتمكن من التعادل مع فتيات سلوى الصباح إلا في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.



وعقب المباراة قامت رئيس نادي سلوى الصباح الشيخة نعيمة الأحمد بتتويج الفائزات رفقه رئيس اتحاد كرة اليد فؤاد البلوشي ورئيس نادي فتيات كركوك زينب السعدون، كما هنأت الفرق المتوجة بالميداليات، وأكدت أن فريق سلوى الصباح مدعاة للفخر ودليل كبير على تطور كرة اليد النسائية الكويتية خاصة والرياضة عامة.

وأثنت الشيخة نعيمة على الفرق المشاركة في البطولة وعلى تقديمهن مستوى مميزا يدل على تطور اللعبة في مختلف البلدان العربية والخليجية، مشيرة إلى أن الرياضة النسائية تسير في الطريق الصحيح.

ويضم فريق سيدات سلوى الصباح كلا من: محمد ميرزا (مدربا)، سكينة التركماني ونور العنزي (مساعد مدرب)، واللاعبات: سارة العنزي، عائشة السعد، طيبة سالم، سلمى السالم، سارة السالم، سدن السالم، رتال الفرحان، تسنيم الياسين، فرح الخباز، أسماء الرفاعي، بتول المتروك، زينب المتروك، دانة مكي، مريم دشتي ورتاج العازمي.