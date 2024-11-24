

يعقوب العوضي



احتل كاظمة المركز الرابع في البطولة الآسيوية للأندية الأبطال الـ 27 لكرة اليد والمقامة في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعد خسارته بنتيجة 24-34 من الدحيل القطري في اللقاء الذي دار بينهما مساء أمس.



وكان شوط المباراة الأول قد انتهى قطريا بنتيجة 20-12.



ولم يرقَ أداء «البرتقالي» إلى الطموح، حيث تلقى الفريق عدة أهداف سهلة ولم يتمكن من التعامل بصورة مناسبة مع دفاع المنافس.



وجاء الكويت في المركز السادس عقب خسارته بنتيجة 28-31 من الريان القطري، وبذلك يختتم «الأبيض» مواجهاته في البطولة الآسيوية.