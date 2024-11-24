

أعلنت شركة علي الغانم وأولاده للسيارات، الوكيل المعتمد لسيارات «جيلي» في الكويت، عن إطلاق سيارتها الجديدة «GX3 Pro»، التي تجمع بين التصميم العصري الشبابي والجودة العالية، لتناسب متطلبات الشباب الطموح الباحثين عن سيارة كروس أوفر صغيرة الحجم بمزايا رياضية متعددة الاستخدامات.



مواصفات متقدمة وتصميم شبابي



صممت «جيلي GX3 Pro» لتلبي احتياجات الحياة العصرية، حيث تتميز بأبعاد مدمجة بطول 4005 مم وعرض 1760 مم وارتفاع 1575 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2480 مم، ما يوفر مساحة داخلية مريحة تتسع لجميع الركاب، بالإضافة إلى تصميم رياضي وجريء يلائم أنماط حياة الشباب ويعزز من جاذبيتها.



وتتوافر «جيلي GX3 Pro» بسعر يبدأ من 4099 دينارا، مع 5 سنوات كفالة مصنعية أو 150 ألف كم، ما يضمن للعملاء الرفاهية وراحة البال.



وندعو عملاءنا الكرام لزيارة معارض جيلي لتجربة قيادة لا تنسي، واكتشاف مزاياها وراحتها العالية، حيث تتيح هذه التجربة فرصة التعرف على التفاصيل التي تجعل «GX3 Pro» اختيارا مثاليا للشباب.



وتعتبر جيلي علامة تجارية رائدة في عالم صناعة السيارات، وتتميز بتاريخ طويل من ابتكار سيارات متقدمة تكنولوجيا ومصممة لتلبية احتياجات السوق الحديثة. ومن خلال شراكتها مع «علي الغانم وأولاده للسيارات» كالوكيل الحصري لها في الكويت، تستمر جيلي في تقديم أفضل سياراتها للسوق الكويتي مع تقديم خدمات ما بعد البيع ومراكز خدمة في مختلف مناطق الكويت لدعم عملائها وخدمتهم بشكل أفضل.



أبرز مميزات سيارة جيلي GX3 Pro



٭ محرك اقتصادي بسعة 1.5 لتر، يقدم توازنا مثاليا بين الأداء القوي وكفاءة استهلاك الوقود.



٭ أنظمة أمان حديثة تشمل نظام مكابح المانعة للانزلاق (ABS) ونظام مثبت السرعة والتحكم الإلكتروني بالثبات (ESP) لتوفير أمان وراحة في القيادة.



٭ تصميم عصري وأنيق يعكس شخصية رياضية، بتفاصيل مدروسة تناسب ذوق الشباب.



٭ تقنيات داخلية متطورة للترفيه والتحكم مثل فتحة السقف وشاشة ترفيه تعمل باللمس بمقاس 8 بوصات، ما يضمن تجربة قيادة فريدة للسائق والركاب.