يواصل مركز بورشه الكويت - شركة بهبهاني للسيارات، إثراء تجربة عملائه من عشاق العلامة التجارية: بورشه - رائدة مجال السيارات الرياضية الفاخرة وقائدة توجهاته نحو مستقبل نقل مستدام - وذلك من خلال عرض مركز بورشه الكويت الأخير على أحدث طرازات سيارة الصالون الرياضية الجديدة والمحدثة كليا: «تايكان الكهربائية»، والذي يمنح للراغبين في اقتنائها فرصة للاستمتاع بقيادة تجريبية والانغماس في جولة استكشافية خارجية، مع اختبار القيادة الشامل والحصري المقدم من مركز بورشه الكويت، والمنطلق من معرض بورشه بمنطقة الشويخ بمرافقة مستشار مبيعات شخصي، وذلك للتعرف عن كثب على أهم الخصائص وأبرز التحديثات على الجيل الجديد من سيارات «تايكان»، هذا الطراز الصديق للبيئة تماما، الذي يحتل مركز القمة متصدرا سوق السيارات الكهربائية بامتياز.



وتأكيدا على الالتزام بأرقى معايير الاستدامة البيئية والتقليل من بصمتها الكربونية لنقل مستدام على المدى الطويل، يقدم مركز بورشه الكويت أحدث ابتكارات العلامة التجارية في مجال المركبات الكهربائية، وهي سيارة بورشه تايكان الكهربائية بالكامل، في أحدث إصدار لها والمطور كليا.



وكانت بورشه قد أطلقت تايكان لأول مرة في عام 2019، لتحدث نقلة نوعية ضمن فئاتها وتسهم في الارتقاء بمعايير التنقل الكهربائي، مواصلة قصة النجاح بتحديث الطراز كليا، وإجراء تعديلات شاملة تمنح قائد سيارة تايكان أداء رياضي أقوى، بقدرات شحن أعلى بكثير، بما يمكنها من قطع مسافات طويلة دون الحاجة إلى إعادة شحن البطارية.



ومع تعزيز وظائف الراحة والرفاهية، وتجهيزها بوظائف القيادة المميزة، توفر تايكان تجربة قيادة ممتعة مع كفاءة محسنة، ما يجعل منها سيارة عملية وملائمة للاستخدام اليومي، إذ يمكن تزويدها بمجموعة تجهيزات الطرق الوعرة، فضلا عن خيارات لمنظومة الحركة مع نظام الدفع الخلفي والرباعي المتاحة، بالإضافة إلى أنظمة التحكم والعرض المتقدمة.



وتدمج بورشه عناصر الفخامة والابتكار التقني معا، حيث عبر الزوار وعشاق بورشه على حد سواء عن إعجابهم بالإمكانيات المتطورة للسيارة وعناصرها الجمالية، فكل طراز منها يأتي بخيارات متعددة من مجموعة نقل الحركة وكفاءة محسنة للبطارية، كما توفر المصابيح الأمامية Matrix LED الجديدة، إلى جانب أنظمة مساعدة السائق المحسنة، المزيد من الدعم للسائق، في حين تعمل الشاشة الرقمية الداخلية مقاس 16.8 بوصة والمقاعد الأمامية الكهربائية ذات 14 وضعا على تحسين تجربة القيادة.



ويأتي إطلاق الطراز تايكان الكهربائي بالكامل، تأكيدا على التزام بورشه بمواكبة الحداثة والتقدم مع الاحتفاظ بالهوية والأصالة التي تميز جميع سيارات العلامة التجارية بورشه، بينما يضع الطراز تايكان معايير جديدة في الأداء والتصميم، حيث يقدم تجربة قيادة مثيرة تجمع بين التقنيات الحديثة وميزات الراحة الفائقة.



ويعد الطراز الجديد دليلا على التزام بورشه بالتميز، كما يعكس تفانيها في تبني أفضل ممارسات الاستدامة، لتقدم تايكان الكهربائية كليا معايير جديدة في سوق السيارات الكهربائية، وتدفع بحدود التصميم إلى أبعد مدى، بفضل ميزاتها المتقدمة وتصميمها الحديث، فبالنسبة لعشاق بورشه والعملاء المحتملين على حد سواء، تجسد السيارة تايكان لهم مستقبل القيادة والتنقل المستدام، الذي يتناغم فيه الأداء مع الاستدامة، دون التضحية بالفخامة أو الراحة.



كما جاء طرح سيارة بورشه تايكان في أواخر العام 2019 ليمثل بداية دخول عصر السيارات الكهربائية، وتدشين عهد جديد من التنقل المستدام، وسرعان ما أصبحت سيارة تايكان الكهربائية بالكامل المركبة الرائدة في قطاع السيارات الكهربائية، إمكانات متطورة، تقنيات حديثة، أداء فائق، بمستويات جديدة من وظائف الراحة والرفاهيةوتم تنفيذ تعديلات شاملة على الصالون الرياضية بورشه تايكان الكهربائية بالكامل، بحيث تسهم كل من الخيارات المتعددة لأنظمة نقل الحركة، وتعزيز كفاءة البطارية، والشاسيه المبتكر النشط، وتعزيز تسارع السيارة بنسب أعلى، لا سيما تقنيات مساعدة السائق المطورة، ووحدات «تجربة سائق بورشه»، في وصول السيارة بورشه تايكان إلى أعلى مستويات التميز في كل جانب.



التصميم الخارجي



بينما تظل الهوية الخاصة ببورشه واضحة فيها، إلا أن التصميم الحديث للسيارة تايكان يؤكد على الطابع الرياضي المعزز بخطوطها الانسيابية وهيكلها القوي الديناميكي والنموذجي للعلامة التجارية، كما تأتي المصابيح الأمامية محدثة بتقنية ‎HD matrix‎ فائقة الدقة، فضلا عن وظائف الإضاءة المعززة والتي تتميز بالإضاءة ذات الأربع نقاط الخاصة بالعلامة التجارية في الليل، وكذلك يمتاز شعار بورشه الذي تم تثبيته على شريط الإضاءة الخلفي بتصميم زجاجي ثلاثي الأبعاد، - جنبا إلى جنب مع أنظمة مساعدة السائق المحسنة لمزيد من الدعم للسائق.



وختاما، تجدر الإشارة إلى أن السيارة تايكان الكهربائية لم تعد مجرد أداة نقل مستدام، بل هي تعبير عن التزام بورشه بالابتكار والتميز ومواكبة التوجهات التقدمية، مؤكدة على وعدها بالاستدامة، حيث نجحت السيارة تايكان الكهربائية في الارتقاء بمقاييس القيادة اليومية، ومعايير جديدة تعيد تعريف تجربة السيارة الكهربائية، من خلال التصميم الأنيق، والتجهيزات الداخلية الفخمة والمتطورة، إلى جانب الأداء الرياضي الكهربائي فائق المستوى، لتتخطى تايكان حدود التصميم المبتكر بميزاتها المتقدمة، وتفتح آفاقا لمستقبل جديد وأكثر تطورا واستدامة، فبالنسبة لعشاق بورشه وكل من اختبرها مجددا على حد سواء، تمثل تايكان مستقبل القيادة - حيث يلتقي الأداء بالاستدامة دون المساومة على الفخامة أو متعة القيادة.



وللمزيد من المعلومات عن السيارة بورشه تايكان الكهربائية الجديدة، تفضلوا بزيارة مركز بورشه الكويت بمنطقة الشويخ أو زيارة صفحات مركز بورشه الكويت على الانستغرام والفيسبوك.



الأداء الكهربائي



من حيث الأداء الكهربائي، تصل سيارة تايكان المحدثة إلى آفاق جديدة في الأداء وديناميكيات القيادة والمتعة مع تحسين الكفاءة والمدى وسهولة الاستخدام والراحة، إذ تتميز الطرازات المحدثة بتسارع أكبر من الطرازات السابقة، مع سرعة أعلى لإعادة شحن السيارة، علاوة على إمكانية تعزيز طاقة المحرك بـ ‎70 كيلوواط بفضل وظيفة: push-to-pass



تحسينات داخلية



تهدف جميع طرازات بورشه إلى تعزيز راحة السائق، فبالنسبة لطراز السيارة تايكان الكهربائية، تجمع «تجربة سائق بورشه» المبتكرة التي تركز على السائق جميع عناصر التحكم ذات الصلة بالقيادة بجانب عجلة القيادة مباشرة، مع توازن مثالي بين العناصر التناظرية والرقمية.



كما تتميز مجموعة العدادات والشاشة المركزية وشاشة الركاب الاختيارية بواجهة مستخدم محسنة مع وظائف إضافية، ويأتي مفتاح الوضع الموجود على عجلة القيادة الآن كتجهيز قياسي لطرازات تايكان، بحيث تقدم الشاشة المنحنية الكبيرة مقاس 16.8 بوصة عرضا رقميا بالكامل، وتشغيلا ذكيا مجهزا بمجموعة واسعة من خيارات التخصيص.

وللمزيد من المعلومات عن السيارة بورشه تايكان الكهربائية الجديدة، تفضلوا بزيارة مركز بورشه الكويت بمنطقة الشويخ أو زيارة صفحات مركز بورشه الكويت على الانستغرام والفيسبوك.