مبارك ناصر الساير: سنواصل التطوير والابتكار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للارتقاء بكفاءة الأعمال وللتحول الرقمي في مختلف المجالات



أقامت شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده حفل إطلاق نظام «أوتوستور» لأتمتة المستودعات، وذلك في مستودع صبحان لتوزيع قطع الغيار، والذي يعد أحد أكبر مستودعات قطع غيار تويوتا ولكزس في المنطقة، وبذلك تكون «الساير» أول موزع لتويوتا على مستوى العالم يطبق هذه التقنية، والتي تعتبر معيارا متقدما جدا في مجال الخدمات اللوجستية لقطع غيار السيارات.



وحضر الحفل مبارك ناصر الساير الرئيس التنفيذي لمجموعة الساير وبينغت شولتز رئيس العمليات، وتاكورو يوشيدا مدير عام إدارة قطع الغيار، وممثل تويوتا موتور كوربوريشن، وديزموند ليو مدير أعمال أول قطع الغيار والخدمات اللوجستية للمجموعة، وممثلو وكالات العلامات التجارية، وأعضاء الإدارة العليا، وفريق إدارة قطع الغيار، وممثلو الصحافة والإعلام.



وتحدث مبارك الساير فقال: خلال الأعوام العشرة الماضية استثمرنا كثيرا لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للارتقاء بكفاءة الأعمال وللتحول الرقمي، وسنواصل التطوير والابتكار في مختلف المجالات. واليوم يسرني أن أعلن أننا أول موزع لتويوتا في العالم يطبق هذا النظام.



وأضاف قائلا: أغتنم هذه الفرصة لأشكر كل من ساهم في هذا المشروع وخاصة فريق قطع الغيار والخدمات اللوجستية للمستودعات، إدارة الشؤون الإدارية، فريق تكنولوجيا المعلومات وإدارة الإنشاءات والصيانة، كما لا يفوتني أن أثمن أيضا مساهمة شركة «ديماتك» ودورها الفعال في إنجاح هذا المشروع.



كما تحدث ديزموند ليو فقال: تم بناء مركز توزيع قطع الغيار هذا حسب المعايير العالمية لتويوتا موتور كوربوريشن، وكان موظفونا قبل اليوم يمشون بمعدل 5 كيلومترات يوميا للذهاب لتسلم قطع الغيار. لكن الآن تطورت الأمور مع هدفنا النهائي المتمثل في جلب قطع الغيار إلى العامل وليس العكس.



من مزايا تقنية «أوتوستور» الاستغلال الأفضل للمساحة، وتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة بالحد الأدنى من التدخل البشري أو حتى بدونه، وبالتالي زيادة رضا العملاء بتقليص وقت الانتظار لتسلم قطع الغيار.



وتحدث تاكورو يوشيدا فقال: يسعدنا في تويوتا موتور كوربوريشن، أن نشير إلى أن مشروع أوتوستور سيؤدي الى تسريع عمليات التسليم إلى مراكز الخدمة لديكم، مما سيؤدي الى زيادة رضا العملاء عن الخدمة. ويسرني أن أشكر فريق قطع الغيار والاكسسوارات بشركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده على الدعم الثابت. ونتطلع دوما إلى التعاون لزيادة مبيعات قطع الغيار الأصلية ورسم المزيد من الابتسامات على وجوه عملاء تويوتا ولكزس في الكويت.



وشهد الحضور خلال الحفل بثا مباشرا لتوزيع قطع الغيار بتقنية «أوتوستور» وآلية العمل بهذا النظام. وأعقب ذلك مراسم قص شريط الافتتاح ودعوة الحضور لجولة داخلية في المبنى. وتم التعرف على النقلة النوعية بفضل الأدوات المحمولة المتوافقة مع تقنية حديثة من SAP، والتي تم تطويرها بالتعاون مع إدارة تكنولوجيا المعلومات في مجموعة الساير. وتعمل هذه التقنية على تعزيز عمليات استخدام المستودع من خلال تحديث البيانات في الوقت الفعلي وإزالة الملاحظات اليدوية والأوراق.



وتواصل مجموعة الساير التزامها التام بتطوير التكنولوجيا الرقمية للوصول الى مستويات أفضل وأسرع لخدمة العملاء وضمان أعلى مستويات رضاهم.