صالح المنصور: تم تصميم Boubyan Cars ليكون حلاً مبتكراً ومتكاملاً أكثر شمولية وسهولة

مزايا حصرية على تمويل السيارات تشمل تمويلاً يصل لغاية 25.000 د.ك وفترة سداد إلى 60 شهراً



يحرص بنك بوبيان على تقديم باقات مميزة من أفضل المنتجات والعروض الحصرية والحلول التمويلية المرنة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى مختلف شرائح العملاء لاسيما المهتمين بعالم السيارات والتي تسهل عليهم اقتناء سيارة الأحلام.



وقال نائب المدير العام لإدارة أداء الأعمال والتخطيط في بنك بوبيان صالح المنصور: يأتي Boubyan Cars كحل رقمي مبتكر يقدمه بنك بوبيان ليستعرض من خلاله أسعار ومواصفات السيارات في وكالات الكويت، كما يوفر الموقع ميزة البحث وعرض السيارات حسب ميزانية العميل ويمكن للعميل استخدام حاسبة التمويل لعمل حسبة تقريبية ومعرفة القسط الشهري ومدة التمويل.



وأضاف أن من خلال عروض بوبيان المميزة مع العديد من أفضل وكالات السيارات بالكويت، يقدم Boubyan Cars تجربة رقمية سهلة ينتقي العميل من خلالها ما يناسبه من كفاءة وأداء وشكل بعد مقارنة دقيقة للأسعار والمواصفات، ومن ثم تحويل طلبه إلى فريق المبيعات المباشر من بنك بوبيان والمتواجد في الوكالة المعنية للمتابعة حتى إتمام عملية البيع، ليتمتع العميل وفي خطوة واحدة بعملية تصفح واختيار وشراء سهلة ومميزة.



تميز بالحلول



وأوضح أن بوبيان يحرص دائما على أن يزود عملاءه بأفضل الحلول التمويلية المدعومة بمزايا وعروض استثنائية بما يضمن تحقيق مستوى عال من الاستفادة والمرونة، فضلا عن سهولة وسرعة إتمام كافة الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل المناسب، وذلك من منطلق رسالته الهادفة إلى حياة أغنى وأكثر ازدهارا للجميع.



وأشار المنصور إلى أنه للحصول على منتج تمويل السيارات المقدم من بنك بوبيان إلى جميع العملاء واقتناء السيارة التي تناسبهم والاستفادة من مميزات التمويل، لا يشترط أبدا تحويل الراتب، وإنما يشترط فقط تأهلهم للشروط والضوابط المحددة للحصول على هذه الخدمة. كذلك يقدم بنك بوبيان من خلال باقة حلوله التمويلية للسيارات مزايا حصرية ما يجعله ضمن أفضل الحلول المتاحة بين منافسيه. توفر الخدمة تمويل يصل لغاية 25.000 د.ك مع إمكانية تأجيل استحقاق القسط الأول خلال 3 أشهر، وفترة سداد لغاية 60 شهرا وفق ضوابط وشروط التمويل الاستهلاكي مع نسب أرباح تنافسية.



واستكمل المنصور: «واستمرارا لتقديم كل ما هو مميز، وفر بنك بوبيان منتجا جديدا يقدم للعملاء حلولا تمويلية مميزة تناسب احتياجاتهم المالية من بناء وتجديد المنزل، أو تمويل أثاث أو تمويل الرعاية الصحية وحتى تمويل خدمات التعليم، بضمان وديعة ثابتة أو فتح وديعة جديدة أو حساب التوفير، بتمويل يصل لغاية 250.000 د.ك مع إمكانية تأجيل استحقاق القسط الأول خلال 3 أشهر، وفترة سداد لغاية 60 شهرا ونسب أرباح تنافسية، وفي المقابل استمرار الحصول على أرباح الوديعة أو حساب التوفير دون انقطاع.



شروط ميسرة



يقدم بنك بوبيان خدمة تمويل السيارات سواء لعملائه وغيرهم بمجموعة من الشروط المتمثلة في ألا يقل عمر العميل عن 18 عاما، وفي حال كان عمر العميل أقل من 21 عاما يشترط حضور وتوقيع الوصي القانوني عليه بالإضافة أن يكون الحد الأدنى لصافي دخل العميل 500 د.ك.



خدمات تمويلية رقمية متوافقة مع الشريعة الإسلامية



تتميز خدمات بوبيان التمويلية بأنها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، تم ابتكارها لتكون حلا عمليا يتلاءم ويحسن من تجربة عملائه، وذلك بعد دراسات تحليلية للسوق ومعرفة احتياجاتهم وما يتماشى مع أنماط حياتهم المختلفة، ليقدم في النهاية منتج مبتكر يشعر معه العميل بتميزه ويضفي المزيد من الأمان أثناء المعاملات اليومية. ويحرص بنك بوبيان دائما على تقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية بأسهل الطرق وفق أعلى المستويات التقنية، حيث تتميز هذه الخدمة بسهولة تقديم الطلب على تطبيق البنك أو موقعه الإلكتروني للخدمات المصرفية www.bankboubyan.com، ليسهل على العملاء سرعة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.