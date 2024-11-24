منذ انطلاقة لكزس في عام 1989 من خلال السيدان الفاخرة LS400، وبالتناغم مع الخبرات المتتابعة والتطوير المستمر، تم إرساء مفاهيم مبتكرة في مجال السيارات الفاخرة. وبعد عدة سنوات تم تقديم الـ Cross over الفاخرة لكزس RX350 وبعدها تم أيضا تقديم أول سيارة هايبرد فاخرة في العالم.

ومن خلال تلك المحطات وغيرها تمكنت لكزس اليوم من بيع أكثر من مليوني سيارة حول العالم، في المقابل، في الكويت فقد نجحت شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده في تطوير مرافقها وخدماتها وفرق عملها لتعزيز مكانتها الرائدة في السوق المحلية.

وحاليا، فإن لكزس الساير في الكويت توفر أكثر من 13 موديلا موزعة بين فئات سيارات السيدان، الكوبيه، الـ SUV، الهايبرد وكذلك الرياضية، لتلبية جميع الأذواق والاحتياجات المتنوعة للعملاء.

وخلال العقدين الماضيين توسعت علامة لكزس التجارية في السوق المحلي من خلال أوسع شبكة لمرافق لكزس في الكويت، والتي تحتوي على 5 مرافق، منها معرض لكزس الفاخر بالشويخ والذي يعد وقت تدشينه أكبر معرض لكزس في العالم. وحاليا تقدم مرافق لكزس خدماتها للعملاء الكرام عبر معارض سيارات لكزس الجديدة، معارض سيارات لكزس المعتمدة، مراكز تسليم السيارات الجديدة، مراكز الإصلاحات العامة، مراكز الصبغ والحدادة، مراكز الخدمة الدورية والخدمة السريعة وصيانة إكسبريس السريعة ومراكز قطع الغيار الأصلية.

وتماشيا مع الحرفية العالية لمفاهيم الهندسة اليابانية فإن فريق العمل الفني في لكزس الساير يمتاز بالكفاءة والمهارة الاحترافية التي تحقق أعلى معايير الجودة في مراكز خدمة لكزس. وتواصل لكزس الساير دوما التطوير والابتكار وتعزيز حضورها وانتشارها على مستوى الكويت، حيث قامت في 2018 بافتتاح معرض لكزس بمنطقة أسواق القرين، وكانت حينها أول شركة سيارات تفتح فروعا لها بتلك المنطقة، أعقب ذلك في عام 2022 افتتاح بوتيك لكزس L - finesse في العاصمة مول.

بوتيك لكزس L-finesse

بالحديث عن بوتيك لكزس L-finesse فهو ليس مجرد معرض سيارات، ولكنه مفهوم جديد يتمكن خلاله الزوار من استعراض الفخامة والأناقة في تجربة باهرة مصحوبة بلمسة تكنولوجية متقدمة. كما أن بوتيك لكزس L-finesse مستوحى من ثقافة الضيافة اليابانية العريقة «أوموتيناشي» ويضم أيضا متجرا للاكسسوارات والمنتجات التي تحمل علامة لكزس.



وضمن خططها المستقبلية تواصل لكزس الساير الارتقاء لآفاق جديدة لتسابق الزمن وتعد عملاءها الكرام دوما بتقديم أفضل المنتجات والخدمات بتجارب باهرة أكثر تفوق توقعاتهم.









