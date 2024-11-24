أداء قوي وتصميم فاخر لعشاق الفخـامة لتجسّـد روح الابتكار والتطـور المستمـر



مازدا، العلامة التجارية الرائدة في صناعة السيارات، تواصل تعزيز إرثها العريق الذي يمتد لأكثر من 100 عام، حيث تتألق من خلال ابتكاراتها المتقدمة. من محرك روتري شهير، الذي يعتبر رمزا للإبداع والتفوق، إلى السيارات الهجينة الحديثة، تجسد مازدا روح الابتكار والتطور المستمر.

واليوم، تسعى مازدا لتلبية احتياجات السوق المتطورة من خلال تقديم سيارات هجينة تجمع بين الأداء القوي وكفاءة استهلاك الوقود، مما يعكس التزامها بالمستقبل المستدام.

ومن بين أحدث طرازاتها، تبرز سيارة CX_ 90، كخيار مثالي يجسد رؤية مازدا في توفير تجربة قيادة استثنائية تلبي تطلعات عملائها. وتلتزم الشركة الكويتية لاستيراد السيارات (الشايع والصقر)، الوكيل المعتمد لسيارات مازدا في الكويت، بتقديم أحدث الطرازات وتوفير تجربة قيادة متميزة لعشاق العلامة.



وتعد مازدا CX_ 90 إحدى أبرز السيارات التي تقدمها الشركة، حيث تلبي جميع تطلعات العملاء وتجمع بين الأداء العالي والتقنية المتقدمة.



مازدا CX-90: تجربة قيادة لا مثيل لها



تعد مازدا CX_ 90 الجديدة خيارك الأمثل في عالم السيارات، إذ تم تصميمها لتلبية جميع أولويات السائق، بدءا من الأداء القوي وصولا إلى الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة التي تعزز راحة الركاب. تتميز السيارة بمحركها القوي وبتقنيات متطورة، مما يجعلها من أقوى السيارات في تاريخ مازدا ويمنح السائقين إحساسا بالأمان والثقة على الطريق.



تأتي مازدا CX_ 90 بمحرك In-line 6 MHEV بسعة 3.3 ليترات، مدعوم بنظام هجين معتدل M Hybrid Boost بقدرة 48 فولت. يتميز هذا المحرك بقدرته على توليد 345 حصانا وعزم دوران عال يصل إلى 500 نيوتن/متر، ما يضمن أداء قويا إلى جانب كفاءة عالية في استهلاك الوقود. يعزز هذا المزيج من القوة والكفاءة تجربة قيادة ديناميكية ويسهم في تقليل الانبعاثات الضارة، مما يدعم جهود مازدا في تحقيق الاستدامة البيئية.



ويعتمد تصميم مازدا CX_ 90 على مفهوم Skyactiv-Vehicle Architecture الفريد، الذي يعزز من قدرة السائق على الحفاظ على التوازن أثناء القيادة، تضمن هذه التقنية وضعية جلوس مريحة ومتزنة، مما يمنح السائق تحكما كاملا في أداء محرك السيارة. كما يساعد التصميم المدروس على التحكم الفعال بقوى الجاذبية وفقا لأنماط القيادة المختلفة، مما يضفي مزيدا من الديناميكية والثقة أثناء التنقل.



تصميم خارجي جريء ومقصورة فاخرة



تتميز سيارة CX_ 90 بتصميم خارجي جريء يعكس هوية مازدا الفريدة. أما المقصورة الداخلية، فهي تمثل مزيجا مثاليا من الرحابة والفخامة، لتوفر تجربة مريحة للسائق والركاب على حد سواء. ويعكس التصميم الداخلي تناغما بين الأناقة والبساطة، مع اهتمام بالغ بالتفاصيل التي تعزز الشعور بالفخامة والتميز.



بفضل هذه المواصفات، تعد مازدا CX_ 90 من أفخم سيارات SUV التي قدمتها مازدا، مما يجعلها خيارا لا يضاهى لكل رحلة.

السلامة والابتكار في صدارة الأولويات

تجمع مازدا بين السلامة والابتكار لتقديم تجربة قيادة ممتعة وآمنة. وفي إطار التزامها بالابتكار المستمر، تركز مازدا على أبحاث السلامة لتحقيق رؤيتها نحو مجتمع سيارات خال من الحوادث. وقد حصلت مازدا CX_ 90 على تصنيف Top Safety Pick+ من معهد السلامة على الطرق السريعة IIHS، بفضل أدائها المتميز في اختبارات السلامة الليلية وأنظمة منع الاصطدام الأمامية.

تضع مازدا سلامتك وسلامة عائلتك على رأس أولوياتها، إذ تم تزويد CX_ 90 بمجموعة من أنظمة الأمان المتطورة التي تساعد السائق في الحفاظ على سيطرته على السيارة وتجنب الحوادث، تشمل هذه الأنظمة:

٭ نظام مراقبة النقاط العمياء لرصد المركبات المحيطة في الأماكن التي يصعب رؤيتها.

٭ تنبيهات حركة المرور الخلفية لمنع الاصطدام عند الرجوع للخلف.

٭ مساعد الحفاظ على المسار وتنبيهات الاصطدام الأمامي لتعزيز الأمان.

٭ فرامل الطوارئ التلقائية مع مستشعرات لرصد المشاة.

٭ نظام تثبيت السرعة التكيفي لتوفير راحة إضافية في الرحلات الطويلة.

٭ تنبيهات المقعد الخلفي وتنبيهات الخروج عن الحارة المرورية لضمان تجربة قيادة آمنة وشاملة.

مع كل هذه الميزات، لم يكن من المفاجئ أن تلقب هذه السيارة بقنبلة هيروشيما وروح الساموراي.

للمزيد من المعلومات حول مازدا CX - 90، تفضلوا بزيارة وكيل مازدا في الكويت، الشركة الكويتية لاستيراد السيارات (الشايع والصقر)، حيث نقدم لكم تجربة قيادة لا تنسى.