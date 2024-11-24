

اختتمت «OMODA» و«JAECOO» فعاليات قمة المستخدمين الدولية بنجاح يوم 21 أكتوبر الماضي، حيث عرضت العلامتان مجموعة من المنتجات الذكية المبتكرة والتي تمثل التقاء التكنولوجيا مع المستقبل، مما أظهر إبداع العلامتين وأفكارهما الابتكارية المتطورة في الجانب البيئي. وقد شهد الحدث تعاونا لافتا بين OMODA وشركة AIMOGA، حيث تم الكشف عن الروبوت البشري البيوني «Mornine» والجيل الثاني من الكلب الروبوت «Argos»، واللذين سرعان ما أصبحا نجمي الحدث بفضل تفاعلهما المذهل وقدراتهما الذكية في تقديم الخدمات، ويشير إطلاق هذه الروبوتات إلى خطوة كبيرة نحو تشكيل نظام «OMODA» و«JAECOO» الذكي «إنسان-آلة-حياة».



تجدر الإشارة إلى أن شركة مجموعة البابطين هي الموزع الرسمي لعلامتي OMODA وJAECOO في الكويت، مما يعكس التزام العلامتين بتقديم أحدث الابتكارات والتكنولوجيا إلى السوق المحلي.



الروبوتات الذكية.. مجال جديد للصناعة



لم تكن «OMODA» و«JAECOO» أولى الشركات التي تركز على مجال الروبوتات الذكية. ومع تزايد التحديات التي تواجه مبيعات السيارات الكهربائية، لجأت العديد من شركات السيارات الجديدة إلى تنويع منتجاتها. وبعد إطلاق Tesla للروبوت البشري «Optimus»، شهد سوق الروبوتات البيونية تطورا كبيرا ملحوظا، مما دفع بعض الشركات مثل Toyota وعدد من الشركات الناشئة الأخرى إلى خوض غمار هذا المجال بمنتجاتها الخاصة. وفي هذا السياق، قدمت «OMODA» و«JAECOO» منتجين جديدين، الروبوت «Mornine» والكلب الروبوت «Argos»، لتوسيع نطاق حضور الشركتين وسط أنظمة المستقبل الذكية.



الابتكار يستمر



استثمرت «OMODA» و«JAECOO» الفرصة خلال قمة المستخدمين الدولية للكشف عن الروبوت المطور «Mornine» والجيل الثاني من الكلب الروبوت «Argos»، وكلاعبين بارزين في قطاع الروبوتات الذكية أظهرت العلامتان عبر هذين الآليين سحر التكنولوجيا الذكية أثناء القمة.



وتم عرض المنتجين في معرض النظام البيئي، حيث شاركا بعد ذلك في جلسات تفاعلية مع الحاضرين لتعميق فهم قيمتهما الواقعية في حياة المستخدمين. وبصفتهما روبوتين تم تصميمهما بالتعاون مع AIMOGA، تم تطوير «Mornine» و«Argos» بناء على تحليل دقيق لاحتياجات المستخدمين المستقبلية. وإلى جانب تصميمهما البيوني المتقدم، فهما يتمتعان بمجموعة متنوعة من الوظائف، ودمج تقنيات ذكية متعددة لتقديم خدمات مخصصة ومحددة بدقة في مختلف السيناريوهات، مما سيجعلهما جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية، وأعضاء فاعلين ضمن العائلة.



تمكين المستقبل



يمثل إطلاق «Mornine» المطور والجيل الثاني من الكلب الروبوت «Argos» انعكاسا لالتزام «OMODA» و«JAECOO» بوضع احتياجات المستخدمين في صميم خططها الابتكارية، مستندة إلى التكنولوجيا الذكية لربط الأشخاص والأشياء ببعضهم البعض في عصر الحياة الجديد هذا.



وفي معرض السيارات S4، يعمل الروبوت «Mornine» كمرشد محترف للعملاء لتعريفهم بالمنتجات، مع إمكانية التعرف بدقة على احتياجات المستخدمين وتقديم نصائح مخصصة. وبفضل وحداته ذاتية التكوين، يمكنه أيضا تقديم الخدمات المنزلية وإجابة الاستفسارات عن الكتب والخدمات في السوبرماركت، بينما يتميز «Argos» بقدرته على التوازن الديناميكي والتجنب الذكي للعوائق، مما يمكنه من نقل الأغراض الصغيرة وتنفيذ بعض الحركات الراقصة لإضفاء جو من المرح.



وفي الحياة اليومية، تتنوع وظائف هذه الروبوتات بشكل متزايد ومستمر، حيث تقدم دعما شخصيا وتتولى مهام الرعاية الصحية للمسنين، كما يمكنهم العمل كشركاء في التدريب للرياضيين ومساعدي دراسة للمراهقين.



تجربة حياة جديدة بأحدث التقنيات المتقدمة



في عصر تتجه فيه شركات السيارات نحو الابتكار في الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة والدخول إلى عالم الروبوتات، تدرك «OMODA» و«JAECOO» بقوة الاحتياجات المختلفة لكافة الفئات العمرية، مثل المسنين والشباب وغيرهم. صممت هذه الروبوتات لتقدم الدعم الشخصي والرعاية الصحية للمسنين، بينما توفر للشباب شريكا ذكيا يلبي احتياجاتهم في الترفيه والتعليم.



ونجحت «OMODA» و«JAECOO» عبر إطلاقها لهذه الروبوتات في تلبية الاحتياجات العملية لمختلف الفئات العمرية وكسر كافة الحواجز بين الإنسان والروبوت. تماما كما أصبحت السيارات منذ زمن جزءا لا يستغنى عنه في حياتنا، تتخذ الروبوتات الآن دورا مشابها لذلك، مما يشكل نظاما بيئيا مترابطا يدمج «الإنسان-الآلة-الحياة» في جميع السيناريوهات.



وبفضل قمة المستخدمين الدولية، ألقت «OMODA» و«JAECOO» الضوء على الإمكانيات اللامحدودة التي تقدمها التكنولوجيا الذكية لحياتنا اليومية. ومع تطور التكنولوجيا إلى جانب القيم الإنسانية، ستواصل العلامتان ابتكار وتقديم الروبوتات الذكية التي تخدم البشرية، مما يسرع من الوصول إلى التحول الرقمي ورؤية الحياة الغنية بالتكنولوجيا.