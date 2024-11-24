

قدمت مجموعة الوكالات الوطنية (كيا المطوع)، إحدى شركات مجموعة عبدالعزيز العلي المطوع، الوكيل المعتمد لعلامة كيا التجارية في الكويت طراز كيا سبورتاج L 2025 لأول مرة بمعرض عالم السيارات في شهر سبتمبر الماضي، ويفخر طراز كيا سبورتاج بإرث عريق، فعلى مدى أربعة أجيال قدمت كيا سبورتاج لعشاق السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام تجربة قيادة متميزة، ويأتي الجيل الخامس من هذا الطراز الأيقوني ليرتقي بتجربة القيادة إلى مستويات جديدة من الروعة. يعد كيا سبورتاج L موديل 2025، ذو قاعدة العجلات الطويلة، إضافة ديناميكية إلى مجموعة سيارات كيا الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث تهدف سبورتاج L إلى إعادة تعريف فئة سيارات الـ SUV الكروس أوفر متوسطة الحجم عبر تحسينات شملت جميع جوانب السيارة، من التصميم الخارجي الذي أصبح أكثر حداثة وأناقة، إلى المقصورة الداخلية التي تم تعزيزها بتقنيات متطورة، كما أنه يعكس لحظة محورية تعكس التزام علامة كيا بتلبية احتياجات العملاء المتنوعة والتكيف مع اتجاهات السوق المتغيرة.



تصميم خارجي جريء



أولت كيا عبر النسخة المحدثة (الفيس ليفت) لموديل سبورتاج L 2025 اهتماما كبيرا بتحسين الجوانب الجمالية والتقنية، خصوصا في تصميم الواجهة الأمامية. فقد تم تحسين تصميم سبورتاج L الخارجي بحزمة X-Line التي تمنحها مظهرا جريئا وقويا. وتضيف الشبكة الأمامية الجديدة السوداء الكبيرة لمسة ديناميكية، فيما يعزز المصد الأمامي الفريد مظهر السيارة ومتانتها كسيارة SUV رياضية، وذلك من خلال فتحات التهوية والشبكة السفلية الجديدة، مما يمنح السيارة طابعا أكثر حداثة وقوة. ومن أبرز التغييرات اللافتة هي المصابيح الأمامية والإضاءة النهارية، التي تم تعديلها لتأخذ شكلا متعرجا ينساب رأسيا على جانبي الواجهة، بدلا من الشكل التقليدي.



وفي حين أن التعديلات على الواجهة الأمامية لسبورتاج L لفتت الأنظار بشكل كبير، فإن التحديثات في الخلف جاءت بتغييرات أكثر هدوءا مع تعديل نمط إضاءة المصابيح الخلفية ليصبح أكثر حداثة وأناقة، ومن جهة أخرى تمت إعادة تصميم المصد الخلفي ليشمل تغييرا في مكان مصابيح الضباب، كما تم الاستغناء عن لوح الانزلاق الفضي الذي كان موجودا في الطراز السابق. ولتعزيز المظهر الرياضي أكثر، حصلت سبورتاج L على تصاميم جديدة لعجلات ألمنيوم تتراوح مقاساتها من 17 إلى 19 بوصة، إلى جانب إضافة ألوان طلاء جديدة تشمل درجات الأزرق والرمادي، ما يمنح السيارة مظهرا أكثر أناقة. ولراحة أكبر توفر السيارة بابا خلفيا ذكيا.



مقصورة داخلية متطورة



بفضل قاعدة عجلات محسنة (أكبر بـ 155 ملم عن الطراز السابق) وجسم أطول، يوفر سبورتاج L 2025 مقصورة داخلية ذكية تقدم مساحة داخلية فائقة تضمن راحة عملية أكبر ومستويات متقدمة من الأناقة والفخامة، وسعة تخزين تصل إلى 1829 ليترا عند طي المقاعد الخلفية، ما يجعلها مثالية للرحلات العائلية والاستخدام اليومي.



وقامت كيا بتعديلات جذرية على داخلية سبورتاج L 2025، حيث تمت إعادة تصميم لوحة القيادة بالكامل على مستوى الشكل والتكنولوجيا، وتم تزويد السيارة بشاشتي عرض بانوراما منحنية مقاس كل منهما 12.3 بوصة واحدة للمعلومات والترفيه، والأخرى للعدادات الرقمية. وتم تحديث فتحات التكييف بشكل كامل، مما يسهم في تحسين توزيع الهواء وتعزيز الشعور بالراحة داخل المقصورة، إضافة إلى إضاءة محيطية بـ 64 لونا لتصبح أكثر تنوعا، بالإضافة إلى فتحة سقف بانوراما مزدوجة، ونظام تأكيد بالبصمة يسهل فتح السيارة وتشغيلها، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية.



أداء رياضي معزز



يتميز طراز سبورتاج L 2025 بدفع كلي وأداء معزز من خلال اثنين من أقوى المحركات في فئته: محرك تيربو سعة 1.5 ليتر بقوة 197 حصانا، ومحرك تيربو 2.0 بقوة 233 حصانا، وكلاهما مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات يعمل بنظامShift-by-Wire (SBW) لتحسين الأداء وكفاءة استهلاك الوقود.



أنظمة أمان ذكية متطورة



تأتي سيارة سبورتاج L 2025 مجهزة بمجموعة متكاملة من التقنيات المتقدمة وأنظمة الأمان. وتشمل حزمة الأمان الحديثة نظام الحفاظ على المسار (LFA)، نظام تفادي الاصطدام بسبب البقعة العمياء (BSC)، نظام التحذير لمسافة الركن الأمامي والخلفي ونظام المساعدة في تفادي الاصطدام الأمامي والخلفي عند الخروج من الموقف، ما يضمن أعلى مستويات الأمان لجميع الركاب.