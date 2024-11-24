تصميم من 7 مقاعد وخيار الدفع الرباعي للعائلات وعشاق السفر والباحثين عن مركبة SUV راقية

محــرك 2.0T فائــق الكفاءة مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات ومستويات تكيف متقدمة مع الطريق



أزاحت شركة عادل الغانم للسيارات الوكيل المعتمد لعلامة ام جي التجارية بالكويت الستار عن MG RX9 الجديدة كليا في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي وسط حضور رئيس شركة عادل الغانم للسيارات مرزوق عادل الغانم والمدير التنفيذي لام جي في الشرق الأوسط، توم لي.



وتعد مركبة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) راقية تجمع بين التصميم الأنيق والتقنيات المتطورة وأداء القيادة القوي، بتصميم 7 مقاعد، حيث تتميز بالمساحة الأوسع للمقاعد عند الصف الثالث ضمن فئتها. وهي تتوافر بـ 3 فئات مختلفة: STD 2.0 Turbo للفئة الأساسية، COM 2.0 Turbo للفئة المتوسطة، وLUX 2.0 Turbo للفئة العليا التي توفر الفخامة المطلقة، مع مقاعد جلدية، شاشة لمس بحجم 12.3 بوصة، نظام صوت Bose مع 12 مكبرا، وميزة الذاكرة لمقعد السائق.



جرى تصميم MG RX9 للأداء الاستثنائي على جميع التضاريس، وهي تحصل على قوتها من محرك Net Blue 2.0 Turbo الجديد فائق الكفاءة والمقترن مع نظام نقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات. وتأتي أيضا مع عجلات بحجم 21 بوصة ومع 5 وضعيات قيادة متكيفة لتوفر تجربة قيادة سلسة معززة بواسطة نظام القيادة الذكي المتطور وميزة المساعدة الذكية بالملاحة على كل الطرقات.



تحتل السلامة موقع المقدمة في تصميم MG RX9، فهي مجهزة بكاميرا الرؤية الأمامية الذكية من الجيل الثالث ورادار المليمتر الموجي من الجيل الخامس لدى «بوش» (Bosch)، كما تحوي MG RX9 كاميرات رؤية محيطية عالية الوضوح (HD) بنطاق 360 درجة. وإلى جانب هذا، تأتي أيضا مع ميزة MG Pilot من المستوى الثاني للأنظمة المتقدمة لمساعدة السائق (ADAS) بفئة تجهيزات LUX، ويشمل هذا الكبح التلقائي في الحالات الطارئة (AEB)، التحذير من الخروج عن المسار (LDW)، المساعدة بالبقاء ضمن المسار (LKA)، الحفاظ على المسار في الحالات الطارئة (ELK)، التحكم الذكي بشعاع الضوء العالي (IHC)، التحكم التكيفي بسرعة الملاحة (ACC) ونظام مراقبة النقطة العمياء (BLIS).



كما يتضمن الهيكل القوي للمركبة ما يزيد على 81% من الفولاذ عالي القوة، مع فولاذ فائق القوة والمشغول حراريا في بعض المناطق من حجيرة الركاب لتعزيز الحماية. وتتوافق MG RX9 مع أحدث معايير سلامة الحوادث لدى (C-NCAP)، مما يضمن أعلى مستويات سلامة الركاب.



حول هذا، قال توم لي، المدير التنفيذي لدى ام جي موتور الشرق الأوسط: يشكل إطلاق MG RX9 فصلا جديدا ضمن رحلتنا لمنح العملاء مركبات عصرية فريدة تتميز بالرفاهية والأداء العالي. ولقد تم تصميم MG RX9 للأشخاص الذين يتوقعون المزيد من مركبتهم الرياضية متعددة الاستخدامات، بحيث توفر المساحة والطاقة والخصائص المتقدمة. وأكان الأمر يتعلق بالرحلات العائلية أو المغامرات الوعرة، فإن MG RX9 توفر تجربة قيادة استثنائية، بينما تجسد أحدث ما يتميز به قطاع السيارات من ناحية التصميم والتقنيات. وأشاد بوكيل ام جي في الكويت، شركة عادل الغانم للسيارات، لجهودهم بتوسيع شبكة المبيعات وكذلك شبكة الخدمة وفي ذلك تقوم بترقية رضا العملاء.



وفي كلمة له بالمناسبة، أكد رئيس مجموعة أبناء الغانم مرزوق عادل الغانم أهمية هذه المناسبة، قائلا: سيارة ام جي RX9 هي الأكبر والأبرز لدى مجموعة سيارات ام جي. وأشار أيضا الى أنه في مرحلة صناعة سيارة ام جي RX9، تم التركيز على الفخامة وتطوير التكنولوجيا والأمان من خلال إضافة بعض المواصفات المتقدمة مثل الحماية تحت السيارة (Underbody Shield) وهذا لأول مرة في سيارات ام جي وأيضا تحتوي على نظام السلامة «ام جي PILOT» الحصري لدى ام جي.



نحن في مجموعة أبناء الغانم ذراع السيارات «ام جي عادل الغانم» باشرنا في إطلاق سيارات ام جي في الكويت في سنة 2010 أي اننا في السوق الكويتي منذ 14 سنة. والجدير بالذكر أننا من الخمسة الأوائل في السوق الكويتي وحصلنا على المركز الثاني في مبيعات شهر مارس 2024 ونحن في وكالة عادل الغانم للسيارات فخورون بهذا الإنجاز الذي حققناه في غضون هذه المرحلة الوجيزة.



ولأننا نؤمن بأهمية خدمة عملائنا في مختلف المناطق، يسعدنا الإعلان أنه سيتم افتتاح مركز خدمة الصيانة الـ 14 خلال أسبوعين والمركز الـ 15 خلال شهرين لنكون أكثر انتشارا بعدد مراكز الصيانة بين جميع وكلاء السيارات في الكويت غير أنه قد تم بدأ العمل على أكبر منشأة لام جي في العالم.



والجدير بالذكر أن كل طرازات «ام جي» الجديدة ستستفيد من ضمان الشركة الشهير الممتد لـ 6 سنوات أو 200 ألف كلم، وذلك لمنح راحة البال التامة للعميل مع كفالة 3 سنوات أو 100 ألف كلم على المعاونات الأمامية للسيارة.



يمكنكم زيارة معارض ام جي عادل الغانم للسيارات الموجودة في الري والشويخ والجهراء لاكتشاف أحدث الموديلات والعروض الحصرية.