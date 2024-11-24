

أعلنت شركة المطوع والقاضي الوكيل المعتمد لسيارات BAIC في الكويت عن إطلاق السيارة الجديدة BAIC BJ30 خلال حفل مميز أقيم في الأفنيوز مول، بحضور عدد من الشخصيات التنفيذية، أبرزهم الرئيس التنفيذي عمر القاضي ومدير عام المجموعة أحمد أبوالهدى ونخبة من عشاق السيارات تأتي BAIC BJ30 لتقديم تجربة قيادة فريدة من نوعها، حيث تتمتع بمواصفات تجعلها منافسة عالمية في فئة السيارات الفاخرة.



وبهذه المناسبة، أعرب عمر القاضي عن سعادته بإطلاق BAIC BJ30 في السوق الكويتي، مؤكدا أن هذا الطراز يجسد التزام المطوع والقاضي بتقديم سيارات تتميز بأحدث التقنيات التكنولوجية والمواصفات العالمية التي تلبي تطلعات جميع عملائنا. وأضاف القاضي: BAIC BJ30 هي إضافة رائعة لمجموعة سيارات BAIC في الكويت، ونهدف من خلالها إلى تعزيز وجودنا في سوق السيارات الفاخرة وتقديم تجربة فريدة لعملائنا.



وفي هذا السياق، أشار أحمد أبوالهدى المدير العام للمبيعات إلى أن فريق عمل المطوع والقاضي مستعد لتقديم كل الدعم والمساعدة للعملاء، سواء في معارض الشركة أو مراكز الخدمة، مشيرا إلى أن الشركة تقدم عروضا مميزة تشمل خدمات الصيانة، الكفالة، التأمين، وخيارات التقسيط المرنة.



تصميم عصري يجذب الأنظار



يعتبر التصميم الخارجي للـ BAIC BJ30 من أبرز سماتها، حيث يجمع بين اللمسات الفاخرة والطابع الرياضي في آن واحد. تأتي السيارة بشبك أمامي مميز ومصابيح LED أمامية وخلفية بتصميم فريد يوفر إضاءة فعالة مع استهلاك منخفض للطاقة. التصميم العصري لمصابيح السيارة الخلفية يعكس روحا حديثة تجذب الأنظار، فيما يتميز الهيكل بخطوط انسيابية تضفي شعورا بالقوة والرقي.



مقصورة داخلية متقدمة ومريحة



عند الدخول إلى BAIC BJ30، سيجد السائقون مقصورة فسيحة ومجهزة بأحدث التقنيات العالمية التي تهدف إلى تحسين تجربة القيادة والراحة. تحتوي السيارة على شاشة تعمل باللمس بقياس 14.6 بوصة متعددة الوظائف بالإضافة إلى نظام ترفيهي متطور مزود بميزات ذكية مثلا ابل كار بلاي وخيارات التحكم بالصوت والمقاعد تم تصميمها لتقديم أعلى درجات الراحة حتى في الرحلات الطويلة وهي مغطاة بمواد عالية الجودة مع إمكانيات تعديل متعددة لتوفير دعم مثالي للجسم.



أداء قوي وأمان متفوق



تتميز سيارة BJ30 بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر مع خيارين من المحركات، البنزين والهجين، مع قوة تصل إلى 410 حصان في النسخة الهجينة، ما يوفر للسائق تجربة قيادة فاخرة تجمع بين الأداء القوي والكفاءة. السيارة مجهزة أيضا بنظام دفع رباعي ذكي يضمن ثباتا عاليا على مختلف الطرق، سواء في المدينة أو على الطرق الوعرة، ما يعزز من راحة القيادة في جميع الظروف المناخية.



كما تضم السيارة أحدث أنظمة الأمان لضمان سلامة السائق والركاب، بما في ذلك نظام الكبح التلقائي، وأنظمة الثبات الإلكتروني، وكاميرات بزاوية رؤية شاملة، بالإضافة إلى وسائد هوائية متعددة المواقع توفر حماية متكاملة.



تقنيات حديثة للراحة والرفاهية



من بين المزايا التقنية التي تجعل BAIC BJ30 سيارة عالمية المستوى، يأتي نظام التحكم بالمناخ الذكي الذي يتيح الحفاظ على درجة حرارة مثالية في المقصورة مهما كانت الظروف الخارجية، وسقف بانورامي مجهز بواق شمسي كهربائي يتيح للسائق والركاب الاستمتاع بالمناظر الطبيعية ومشاهدة السماء. كذلك، تمتاز السيارة بنظام إضاءة محيطية يضفي أجواء فريدة داخل المقصورة، ما يجعل تجربة القيادة أكثر متعة وراحة.

طرازات متنوعة من بايك

إلى جانب السيارة BAIC BJ30 الجديدة، توفر شركة «المطوع والقاضي» مجموعة متنوعة من موديلات بايك التي تناسب مختلف الأذواق والاحتياجات، ومنها:

٭ BAIC X35: سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مع تصميم جذاب وكفاءة استهلاك الوقود.

٭ BAIC X7: سيارة فاخرة تقدم تجربة قيادة استثنائية وتقنيات حديثة.

٭ BAIC BJ40: سيارة دفع رباعي قوية تلائم جميع المغامرات.

٭ BAIC BJ80: سيارة قوية تتفوق على منافسيها في الأداء والقدرة على المناورة في أصعب الظروف.

خدمات متكاملة وتجربة عملاء مميزة

إلى جانب المواصفات المتقدمة للـ BAIC BJ30، تقدم شركة المطوع والقاضي مجموعة من الخدمات المميزة التي تضمن راحة العميل بعد الشراء، حيث تتوافر معارض الشركة في الري، الشويخ، الجهراء، الصباحية، والأحمدي، في حين تقدم مراكز الخدمة المنتشرة في الشويخ، الأحمدي وقريبا في الجهراء خدمات الصيانة وقطع الغيار الأصلية، دون الحاجة لحجز مسبق. تتميز مراكز الخدمة بجاهزيتها العالية والفنيين المدربين لضمان حصول العملاء على خدمة متميزة تليق بتوقعاتهم.