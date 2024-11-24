في بيجو، نصنع سياراتنا لأولئك المستعدين للتميز، الذين يقدرون الأسلوب ويعيشون حياتهم بشغف وقناعة، ويعرفون من هم.



إن القيادة المحفزة والتصميم الأنيق والجودة التي لا تقارن هي التزام العلامة التجارية اتجاه عملائها وتسهم في المشاعر التي توفرها كل سيارات بيجو، والتي تجمع بين التصميم والأناقة الأداء في جميع المجالات، وتهدف إلى أن تكون العلامة التجارية العامة الراقية في العالم.



وتستمر الشركة الكويتية لاستيراد السيارات الشايع والصقر الوكيل المعتمد لعلامة بيجو في الكويت في تقديم أفضل العروض لعملائها، حيث أعلنت الشركة عن عرضها الجديد بأسعار تبدأ من 8888 دينارا، بالإضافة إلى باقة خدمة وضمان لمدة 5 سنوات على مجموعة مميزة من طرازاتها.



بيجو 3008.. أيقونة عصرية



تتميز بيجو 3008 بتصميمها المميز، الذي يمزج بين الأناقة العصرية والمظهر الرياضي القوي، ما يمنحها حضورا قويا على الطريق. كما تتميز المقصورة الداخلية بتصميم i-Cockpit المتطور، الذي يوفر تجربة قيادة مركزة وراحة استثنائية، وتم تجهيز السيارة بمواد عالية الجودة، ما يعزز من تجربة القيادة للركاب والسائق على حد سواء.



وتحت غطاء المحرك، تحتوي بيجو 3008 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر مع شاحن توربيني يولد قوة 165 حصانا وعزم دوران يبلغ 240 نيوتن متر، ويتصل المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات، مع وضع رياضي يتيح للسيارة تسارعا من 0 إلى 100 كم/س في 8.9 ثوان، اما السرعة القصوى فهي تبلغ 201 كلم/ س، وتتمتع 3008 أيضا بكفاءة وقود استثنائية، حيث تستهلك 15.1 كم/ لتر، ما يجعلها خيارا ممتازا سواء للقيادة داخل المدينة أو الرحلات الطويلة.



وتأتي السيارة مزودة بعجلات من السبائك قياس 18 بوصة تضفي مظهرا عصريا على التصميم الخارجي. كما توفر السيارة فتحة سقف بانورامية تزيد من الشعور بالانفتاح داخل المقصورة. من الداخل، يوفر نظام الصوت فوكال Premium HiFi مع 10 مكبرات صوت تجربة صوتية ممتازة، بينما تقدم شاشة اللمس عالية الوضوح بحجم 10 بوصات نظام ترفيه متقدم يسهل الوصول إلى جميع الميزات.



وتتميز المقصورة الداخلية بتشطيب من جلد نابا الفاخر، كما يتوافر مقعد السائق بتعديل كهربائي بـ 8 وضعيات مع ذاكرة لمزيد من الراحة.



وتولي بيجو 3008 أهمية كبيرة للسلامة، حيث تم تزويدها بـ 6 وسائد هوائية، ونظام ABS، ونظام ESC، ونظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS). كما تتضمن مزايا أمان إضافية مثل مساعد الحفاظ على المسار، وكشف النقاط العمياء، وتنبيه انتباه السائق، مما يعزز من مستوى الأمان أثناء القيادة. توفر المصابيح الأمامية LED بالكامل وأضواء الضباب رؤية مثالية في جميع الظروف، بينما توفر الكاميرات الأمامية والخلفية مزيدا من الأمان أثناء ركن السيارة أو التحرك في المساحات الضيقة. كما تشمل السيارة التحكم التكيفي في السرعة وإضاءة محيطية زرقاء، ما يضيف إلى طابعها العصري والمبتكر.



بيجو 5008.. التعددية تلتقي بالأناقة



تعتبر بيجو 5008 سيارة مثالية للعائلات، حيث تقدم مقصورة داخلية واسعة ومتعددة الاستخدامات مع مساحة كبيرة للركاب والبضائع، سواء كانت للاستخدام العائلي اليومي أو الرحلات الطويلة، فإن 5008 تتفوق في التعددية.



وتقدم السيارة تصميما عصريا وأنيقا من الداخل والخارج، باستخدام مواد عالية الجودة وتقنيات متقدمة لضمان تجربة ممتعة لجميع الركاب. كما أن تصميمها الأنيق والمساحة الواسعة في المقصورة تجعلها مثالية لمختلف الأساليب الحياتية.



وتماما مثل طراز 3008، تحتوي بيجو 5008 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر مع شاحن توربيني يولد قوة 165 حصانا وعزم دوران 240 نيوتن متر. يترافق هذا المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات مع وضع رياضي، حيث يتسارع من 0 إلى 100 كم/ س في 9.9 ثوان. كما تتمتع بيجو 5008 بكفاءة وقود ممتازة تصل إلى 15.1 كم/ لتر، ما يجعلها خيارا عمليا للقيادة في المدينة وعلى الطرق السريعة. تشترك السيارة مع 3008 في السرعة القصوى التي تبلغ 201 كم/ س، ما يجعلها قادرة على التعامل مع ظروف القيادة المتنوعة.



وتتميز بيجو 5008 بعجلات من السبائك قياس 18 بوصة وفتحة سقف بانورامية تضفي لمسة من الأناقة على التصميم الخارجي. كما تحتوي على نفس نظام الصوت الفوكال Premium HiFi مع 10 مكبرات صوت وشاشة اللمس عالية الوضوح بحجم 10 بوصات التي توفر الترفيه والاتصال. تحتوي المقصورة على تشطيب من جلد نابا الفاخر، بينما يتوافر مقعد السائق بتعديل كهربائي بـ 8 وضعيات مع ذاكرة لضمان راحة السائق.



وتعتبر السلامة أولوية في بيجو 5008، حيث تم تزويدها بـ 6 وسائد هوائية، ونظام ABS، ونظام ESC، ونظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS). بالإضافة إلى ذلك، تشمل السيارة مزايا أمان مثل مساعد الحفاظ على المسار، وكشف النقاط العمياء، وتنبيه انتباه السائق لزيادة الأمان أثناء القيادة. تشمل السيارة أيضا مصابيح أمامية LED بالكامل وأضواء ضباب، بالإضافة إلى كاميرات أمامية وخلفية لضمان رؤية واضحة وسهولة في ركن السيارة. يحتوي الطراز أيضا على التحكم التكيفي في السرعة وإضاءة محيطية زرقاء لجو مريح وعصري داخل المقصورة.



للعائلات التي تحتاج إلى مزيد من المرونة، توفر 5008 مجموعة من الميزات المبتكرة. تتوافر مقاعد الصف الثاني بتعديل يدوي وتحتوي على طاولات قابلة للطي، في حين أن مقاعد الصف الثالث قابلة للطي بشكل مسطح وقابلة للإزالة لزيادة سعة التخزين عند الحاجة.



جدير بالذكر، أنه في عام 1969، قامت «كايكو» الشركة الكويتية لاستيراد السيارات (الشايع والصقر)، بالتوقيع كموزع رسمي معتمد لشركة بيجو. ومنذ ذلك الحين، حققت بيجو نجاحا كبيرا في الكويت، وهي معروفة الآن بأنها واحدة من أكثر السيارات ثقة وطلبا في السوق.