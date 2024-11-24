نعيش في العصر الذهبي للقوة والأداء، حيث باتت السيارات الخارقة تقدم وبشكل اعتيادي 1000 حصان أو أكثر، وهذا ليس حكرا على السيارات الرياضية فقط، فبعض سيارات الدفع الرباعي وسيارات السيدان العائلية تتطابق مع هذا الرقم أو تتجاوزه أيضا.

محركات الاحتراق الداخلي تنتج اليوم المزيد من القوة الحصانية أكثر من أي وقت مضى، أما المركبات الكهربائية فقد سهلت المهمة على المهندسين لتقديم مزيد من القوة وعزم الدوران في المركبات اليومية. في هذا التقرير، سنلقي نظرة على أقوى السيارات الإنتاجية المتاحة، حيث تتضمن القائمة مجموعة من السيارات الخارقة تلبي رغبات عشاق السرعة والأداء وتقدم الجرعة المطلوبة من الأدرنالين.





المرتبة الأولى: كوينيجسيج جيميرا

القوة: 2300 حصان



هي أقوى السيارات لعام 2024، انها مذهلة وخارقة بأربعة مقاعد تجمع بين محرك V8 ثنائي التوربو سعة 5 ليترات مع 3 محركات كهربائية لتوليد قوة مذهلة إجمالية تصل إلى 2300 حصان تترافق مع 2750 نيوتن متر من عزم الدوران، من غير المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم الأولى لعملاء جيميرا حتى عام 2025، وتخطط كوينيجسيج لبناء 300 نسخة فقط من هذا الوحش.











المرتبة الثانية: أسبارك أويل



القوة: 1984 حصانا



هل سمعت يوما عن أسبارك أويل، ظهرت هذه السيارة اليابانية الخارقة الغامضة لأول مرة في عام 2020، لكن لا يزال بإمكانك شراء واحدة اليوم ان كنت تملك 3.1 ملايين دولار لإنفاقها، تتمتع السيارة الخارقة الكهربائية بالكامل بقوة 1984 حصانا وعزم دوران يبلغ 1475 رطلا، ويمكنها الوصول إلى 96 كلم في الساعة في 1.72 ثانية، وتقول الشركة اليابانية إن سيارتها يمكنها الوصول إلى سرعة 400 كيلومتر في الساعة.

المرتبة الثالثة: لوتس افيجا

القوة: 1972 حصانا

هذه هي سيارة لوتس الكهربائية والتي تعد واحدة من أقوى وأشهر السيارات الكهربائية الخارقة التي تم إنتاجها في السنوات الأخيرة، بقوة 1972 حصانا مع عزم دوران يصل إلى 1700 نيوتن متر بنظام دفع رباعي للعجلات، تبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كلم/س في أقل من 3 ثوان فقط أما سرعتها القصوى فتصل إلى 320 كلم/ س.







المرتبة الرابعة: بينينفارينا باتيستا

القوة: 1900 حصان

تعتبر سيارة بينينفارينا باتيستا النسخة الإيطالية الرشيقة من سيارة ريماك نيفرا، وهي من صنع شركة أوتوموبيلي بينينفارينا، وهي فرع مقره في ألمانيا لبيت التصميم الإيطالي الأسطوري، المملوك لشركة ماهيندرا الهندية. تعتمد سيارة باتيستا على سيارة ريماك نيفيرا الخارقة، وتوفر قوة مذهلة تبلغ 1900 حصان من محركاتها الكهربائية الأربع.

المرتبة الخامسة: بينينفارينا B95



القوة: 1877 حصانا



شركة صناعة السيارات الإيطالية لديها سيارة خارقة أخرى عالية الطاقة في ترسانتها، انها سيارة بينينفارينا B95 والتي سيقتصر إنتاجها على 10 نسخ فقط في جميع أنحاء العالم، يمنحها نظام الدفع الكهربائي الرباعي القوي أداء استثنائيا، يمكن للسيارة التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في أقل من ثانيتين بفضل قوة 1877 حصانا، وتوفر تجربة قيادة تنافس أسرع السيارات الخارقة، أما تكلفة اقتناء هذه السيارة فهي 4.8 ملايين دولار.







المرتبة السادسة: هينيسي فينوم F5



القوة: 1817 حصانا



تم بيع هينيسي فينوم F5 الكوبيه بالكامل، ولكن إذا كان لديك بضعة ملايين من الدولارات، فلا يزال بإمكانك التقدم بطلب للحصول على سيارة F5 Roadster ذات السقف المكشوف أو سيارة F5 Revolution الجديدة ذات الديناميكية الهوائية المخصصة للحلبات. أي من النسختين تمنحك سيارة خارقة بمحرك V8 مزدوج التوربو سعة 6.6 ليترات بقوة 1817 حصانا، مع سرعة قصوى تزيد على 482 كلم في الساعة.





المرتبة السابعة: ريماك نيفيرا



القوة: 1813 حصانا



من الواضح أن شركة ريماك تعرف كيف تولد طاقة هائلة من المحركات الكهربائية، حيث تتميز هذه السيارة الخارقة بقوة إجمالية تبلغ 1813 حصانا، وهي جيدة بما يكفي للانطلاق من 0 إلى 96 كلم في الساعة في 1.85 ثانية، حطمت نيفيرا عددا كبيرا من الأرقام القياسية، بما في ذلك أسرع سيارة كهربائية تم تصنيعها على الإطلاق، بسرعة قصوى تبلغ 415 كلم في الساعة. إذا كنت تريد واحدة، فسيتعين عليك دفع أكثر من 2.2 مليون دولار.





المرتبة الثامنة: بوغاتي توربيون



القوة: 1775 حصانا



في المستقبل القريب، ستنتقل بوغاتي إلى أنظمة نقل الحركة الكهربائية بالكامل، لذا عليك التفكير في سيارة توربيون، بنظام نقل الحركة الهجين الذي تم بناؤه حول محرك V16 يعمل بسحب الهواء الطبيعي، وهو حفل وداع للاحتراق الداخلي، حيث يولد المحرك وحده 986 حصانا، ومع إضافة محركين كهربائيين على المحور الأمامي ومحركا واحدا يقود العجلات الخلفية، ستحصل على 1775 حصانا.











