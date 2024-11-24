

جدد المدرب الإسباني بيب غوارديولا عقده مع مان سيتي بطل إنجلترا لموسمين إضافيين، وفقا لما أعلنه النادي.



وينتهي العقد السابق لغوارديولا (53 عاما) في 1 يوليو 2025، لكن الاتفاق الجديد يقضي ببقائه حتى 2027.



ويأتي تجديد العقد مع غوارديولا كدفعة معنوية كبيرة للنادي الذي يواجه مستقبلا غامضا بسبب جلسة استماع جارية حول 115 مخالفة للوائح المالية الخاصة بالدوري. وتولى غوارديولا تدريب سيتي منذ العام 2016 وقاده مذاك الحين إلى لقب الدوري الإنجليزي 6 مرات، من بينها لقب الدوري في آخر اربعة مواسم، وهو رقم قياسي إنجليزي.



وقال غوارديولا «سيتي يعني الكثير بالنسبة لي. هذا هو موسمي التاسع هنا، لقد عشنا العديد من الأوقات الرائعة معا».



وتابع «لدي شعور خاص حقا تجاه هذا النادي. ولهذا السبب أنا سعيد جدا بالبقاء لموسمين آخرين».