قال الجيش السوداني أمس إنه استعاد السيطرة على مدينة سنجة في ولاية سنار الواقعة إلى الجنوب من الخرطوم، والتي كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع منذ خمسة أشهر.



وتعد سيطرة الجيش السوداني على سنجة، عاصمة ولاية سنار، إنجازا استراتيجيا في الحرب الدائرة منذ 19 شهرا بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، لوقوعها عند محور أساسي يربط بين مناطق يسيطر عليها الجيش في شرق السودان ووسطه.



وأعلن الجيش «تحرير منطقة سنجة» من أيدي قوات الدعم السريع.



ونشر الجيش على منصة إكس للتواصل الاجتماعي تسجيل فيديو قال إنه التقط داخل القاعدة الرئيسية في المدينة.



وجاء في بيان لوزير الإعلام بالسلطات السودانية الموالية للجيش خالد علي الإعيسر «عادت مدينة سنجة إلى حضن الوطن».



وأفادت وزارة الإعلام بأن رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أجرى زيارة لمدينة سنار «تهدف إلى الوقوف على سير العمليات العسكرية ومتابعة التطورات الامنية في المنطقة ومباركة تحرير سنجة».



وكانت قوات الدعم السريع سيطرت على المدينتين في هجوم خاطف شنته في يونيو أجبر نحو 726 ألف مدني على النزوح، وفق الأمم المتحدة.



وتقول منظمات حقوقية إن السكان الذين رفضوا أو تعذرت عليهم المغادرة تعرضوا على مدى أشهر لأعمال عنف عشوائية مارسها عناصر في قوات الدعم السريع.