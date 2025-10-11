أكد سفير دولة الكويت لدى البرتغال حمد الهزيم أمس الجمعة حرص السفارة الكويتية على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وتشجيع الشركات الكويتية على التوسع في السوق البرتغالية.

وقال السفير الهزيم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه اجتمع في مقر السفارة في (لشبونة) الليلة الماضية مع المدير التنفيذي للعمليات في شركة (كويت بتروليوم إسبانيا) التابعة لشركة البترول الكويتية العالمية (كيو 8) ماسيميليانو مايوكو ومدير قطاع التجزئة عبدالله الرومي لتناول الترخيص الذي حصلت عليه الشركة حديثا لمزاولة نشاطها في البرتغال.



وأضاف أنه نسق لقاء رسميا بين وفد الشركة والمدير العام لاتحاد الأعمال البرتغالي رافائيل روشا لبحث آفاق التعاون مع القطاع الخاص البرتغالي وفرص الاستثمار المشترك في قطاع الطاقة والخدمات البترولية.



ووصف السفير الهزيم الخطوة التي اتخذتها الشركة في توسيع نطاق أعمالها داخل البرتغال بأنها "إضافة مهمة" في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الكويتية - البرتغالية وتقويتها في الوقت الذي أكد دعم السفارة الكامل لجهودها المستقبلية.



وشدد على أن السفارة ستواصل تقديم الدعم والمساندة للشركات الكويتية الراغبة في الاستثمار بالبرتغال بما يعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية ويعمق الروابط بين البلدين الصديقين.



من جانبه أشاد مايوكو في تصريح مماثل ل (كونا) بالدور البارز للسفير الهزيم في تعزيز الروابط بين الشركات الكويتية والبرتغالية وتوطيد العلاقات الثنائية بما يسهم في دعم الاقتصاد الكويتي.



وأضاف أنه استعرض مع المدير العام لاتحاد الأعمال البرتغالي مجالات التعاون المحتملة بين شركة (كيو 8) والمؤسسات البرتغالية في قطاعات الخدمات والطاقة والبنية التحتية بما يعزز فرص الاعمال التجارية المشتركة.



وأسست في عام 1991 شركة (كويت بتروليوم إسبانيا) الذراع الإسبانية ل (كويت بتروليوم إنترناشيونال) التابعة لشركة البترول الكويتية العالمية (كيو 8) التي تدير شبكة تضم أكثر من 4700 محطة وقود في أوروبا لتعزيز توسع المجموعة في السوق الأوروبية وتتخذ من العاصمة (مدريد) مقرا لها.



وتعمل الشركة في مجال توزيع وتسويق المشتقات النفطية وزيوت التشحيم وكذلك خدمات الوقود للطائرات إضافة إلى تشغيل شبكة من محطات الخدمة المباشرة ومحطات الديزل الدولية (آي دي إس) الموجهة لقطاع النقل البري في أوروبا.