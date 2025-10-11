أعتمد الاتحاد الدولي للرياضات البحرية UIM، استضافة الكويت للجولة قبل الأخيرة من بطولة العالم للزوارق السريعة 5202 لفئة (إكس كات X CAT) التي سينظمها النادي البحري الرياضي الكويتي في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر المقبل بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة.

وقد تم توقيع عقد استضافة الكويت للبطولة من قبل الأمين العام للاتحاد الدولي توماس كورت، وأمين السر العام في النادي البحري خالد الفودري، ورئيس الاتحاد الدولي د.رافائيل كيولي، ومدير عام بطولة (إكس كات) في الاتحاد الدولي بسكوالي، ورئيس لجنة الزوارق السريعة والويك بورد في النادي البحري علي الشمالي، والمدير التنفيذي لنادي الفجيرة للرياضات البحرية بدولة الإمارات أحمد البلوشي، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضات البحرية والذي عقد في شنغهاي بالصين.

وفي تصريح له عقب توقيع العقد، أشار الفودري إلى استضافة الكويت لجولة البطولة يعتبر إنجازا دوليا لصالح الرياضات البحرية الكويتية بشكل عام، ورياضة الزوارق السريعة بشكل خاص، وان لدى الكويت سجلها الحافل في تنظيم بطولات والسباقات الدولية في مجال الرياضات البحرية.

من جانبه، أعرب الشمالي عن شكره وتقديره للثقة التي منحها الاتحاد الدولي لإتاحة الفرصة للنادي البحري لاستضافة الجولة والتأكيد على ما تحظى به الكويت من اهتمام كبير في مجال الرياضات البحرية، وما يحققه أبطالها من إنجازات، وللتأكيد أيضا على ما يتمتع به النادي البحري من إمكانات وقدرات وكفاءات قادرة على تأمين كل سبل النجاح لتنظيم البطولات الدولية، وبما يتوافق مع شروط ولوائح الاتحاد العالمي.