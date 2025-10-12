

الدوحة - فريد عبدالباقي



اشتعل الصراع على جائزة أفضل لاعب آسيوي لعام 2025، وذلك قبل أن تحتضن العاصمة السعودية (الرياض)، في الـ8 مساء الخميس المقبل، الحفل السنوي الـ29 لتوزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم برعاية «نيوم»، في مركز الملك فهد الثقافي، وسط ترقب كبير لمعرفة هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2025، التي تشهد تنافسا قويا بين النجمين القطري أكرم عفيف والسعودي سالم الدوسري، إلى جانب الماليزي عارف أيمن.



ويخوض عفيف والدوسري منافسة خاصة تعكس بروز الكرة الخليجية في «القارة الصفراء»، إذ يتطلع كل منهما إلى قيادة منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم 2026، من أجل ترجيح كفته في التتويج بجائزة أفضل لاعب آسيوي، حيث يمثل الأداء الدولي في التصفيات عاملا مؤثرا في تحديد الفائز بالجائزة الأهم على مستوى القارة.



عفيف لم يظهر بمستواه المعهود خلال لقاء «العنابي» أمام سلطنة عمان والتي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن منافسات مواجهات ملحق آسيا «المجموعة الأولى»، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.



ويراود الأمل للنجم القطري أكرم عفيف، خلال المواجهة المرتقبة أمام منتخب الإمارات التي ستقام مساء الثلاثاء المقبل على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد.



في المقابل، نجح سالم الدوسري في الاختبار الأول عندما قاد منتخب بلاده السعودية لتحقيق الفوز على منتخب إندونيسيا بنتيجة 3-2، في الجولة الأولى من مباريات «المجموعة الثانية»، والمقامة في مدينة جدة السعودية.



ويتطلع الدوسري إلى تحقيق الفوز على المنتخب العراقي في الجولة الثانية من ملحق آسيا مساء الثلاثاء المقبل، ليحجز «الأخضر السعودي» تذكرة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.



وسيحظى الفائزون في الحفل بتصاميم جديدة للكؤوس والميداليات، ضمن عملية تطوير شاملة هي الأولى منذ عام 2007، تعكس الهوية البصرية الجديدة للاتحاد الآسيوي التي أطلقت مطلع عام 2025.



وصممت الكؤوس الجديدة يدويا على يد صائغي الذهب والفضة البريطانيين الشهيرين توماس لايت من لندن، فيما استوحي تصميمها من الحرف «A» في شعار الاتحاد الآسيوي كرمز للتفوق والإنجاز.



كما أعيد تصميم ميدالية «الماسة الآسيوية» التي تمنح للفائز بالجائزة الفردية الكبرى، على هيئة ماسة أنيقة ثمانية الأضلاع من إنتاج شركة رويال سيلانغور الماليزية، لتعكس التميز والرقي.



وبينما تشمل الجوائز 20 فئة متنوعة، تبقى جائزة أفضل لاعب في آسيا الحدث الأبرز الذي يخطف الأنظار، في سباق مثير بين عفيف والدوسري، اللذين يسعيان لتأكيد تفوقهما في القارة الآسيوية وقيادة بلديهما نحو المجد المونديالي، ما قد يكون الطريق الأوضح نحو التتويج بلقب الأفضل في آسيا لعام 2025.