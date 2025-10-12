

مبارك الخالدي



باشر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أمس تدريباته في معسكره القصير بدبي استعدادا لمباراته أمام منتخب المغرب للمحليين في السادسة مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت الكويت على ملعب العوير بنادي دبي.



وكانت بعثة الأزرق قد وصلت إلى دبي أول من أمس الجمعة قادمة من طشقند بعد انتهاء مباراة المنتخب مع نظيره منتخب الأوزبكي الخميس الماضي، والتي انتهت بفوز أوزبكستان 2-0.



ويخضع «الأزرق» لبرنامج إعدادي مكثف لخوض الاستحقاقات المقبلة ويتضمن البرنامج تجمعا آخر ينطلق في 10 نوفمبر المقبل حتى 20 منه في العاصمة المصرية القاهرة، ويشهد مباراتين دوليتين وديتين أمام منتخب تنزانيا وغامبيا تحضيرا لمواجهة منتخب موريتانيا 25 نوفمبر المقبل في الدوحة ضمن ملحق بطولة كأس العرب المقررة في قطر نهاية العام الحالي.



وسيغيب بدر طارق عن مواجهة المغرب بعد تعرضه للإصابة بتمزق عضلي في مباراة أوزبكستان، وقد خضع لعمل أشعة تحت إشراف الجهاز الطبي للوقوف على إصابته وفترة علاجه ليكون جاهزا خلال الفترة المقبلة.



وكان الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرتغالي هيليو سوزا قد دشن تدريباته في نادي شباب أهلي دبي أمس وسبق ذلك محاضرات نظرية تضمنت تحليلا فنيا لأداء اللاعبين أمام منتخب أوزبكستان، مشيرا إلى الإيجابيات التي تحققت، وواضعا يده على النقاط السلبية ومنها فقدان التماسك والتركيز خصوصا الأخطاء في التمرير في وسط الملعب أو الجانب الدفاعي، وهو ما تسبب في هز شباك الحارس سعود الحوشان، كما سيواصل منتخبنا تدريباته اليوم على فترتين قبل خوض تدريبه الرئيسي غدا تحضيرا لمواجهة المغرب.