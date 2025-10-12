

يعقوب العوضي



تشهد صالة نادي الكويت بمنطقة كيفان في الـ 6 مساء اليوم انطلاق تدريبات منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد بقيادة المدرب الآيسلندي آرون كرستينسون تحضيرا لمنافسات بطولة التضامن الإسلامي المقررة في المملكة العربية السعودية 3 نوفمبر المقبل.



ويركز الجهاز الفني على جوانب رفع اللياقة البدنية وترسيخ التجانس بين اللاعبين إلى جانب التصور التكتيكي الذي سيخوض به المنتخب المنافسات المقبلة فضلا عن خطط الدفاع والهجوم والرسم التشكيلي في جميع الحالات.



وكان الجهازان الإداري والفني قد وضعوا التصور المناسب للمشاركة في البطولة بالتعاون مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد قبل فترة توقف البطولات المحلية الدوري الممتاز والدرجة الأولى الأسبوع الماضي، حيث تبدأ الخطة بالإعداد المحلي ثم الانتقال إلى الإعداد الخارجي بمعسكر تدريبي خارجي في تونس للمشاركة بالبطولة الودية الدولية في الفترة من 20 الجاري حتى 7 نوفمبر المقبل، ويخوض خلالها 3 مباريات مع المنتخبات المشاركة بالبطولة، على أن يتجه للمملكة العربية السعودية للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بعد ذلك مباشرة.



وتستمر رحلة الإعداد في ديسمبر المقبل تحضيرا لبطولة آسيا التي تستضيفها البلاد في يناير المقبل (تصفيات كأس العالم).



من جهة أخرى، أعلن المدرب الوطني حسين حبيب عن إنهاء عقده بالتراضي مع فريق برقان رسميا. وقال حبيب عبر «X»: «شكرا للجميع. في موسم ونصف الموسم حققنا إنجازا تاريخيا غير مسبوق للنادي عبر الحصول على وصافة الدوري الممتاز للموسم الماضي والتأهل لبطولة آسيا للأندية، كما أنهينا القسم الأول للدوري بالموسم الحالي بالمركز الثالث».