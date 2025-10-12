

يعقوب العوضي



حسم القادسية موقعته مع الغريم التقليدي العربي بفوز مستحق بـ 3 أشواط دون رد في اللقاء الذي جمعهما مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الاتحاد للكرة الطائرة، وبذلك رفع الأصفر رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع، بينما بقي العربي على رصيده السابق بنقطتين في المركز السابع.



وفي لقاء آخر، فاز الشباب على اليرموك بالنتيجة نفسها ورفع رصيده إلى 11 نقطة، محتلا المركز الثالث، بينما بقي اليرموك في المركز السادس بـ 6 نقاط. كما فاز برقان على النصر بالنتيجة ذاتها، ورفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس بينما بقي النصر بدون رصيد في المركز الأخير.