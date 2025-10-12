

هادي العنزي



خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية من نظيره كاظمة 2-4 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين نهاية الأسبوع الماضي، في أولى مباريات «السماوي» خلال فترة التوقف الدولي الحالية. ومن المقرر أن يستضيف السالمية برقان مساء غدا في ثاني مبارياته الودية، تحضيرا لملاقاة العربي 19 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري زين للدرجة الممتازة.



وجاءت مباراة «السماوي» و«البرتقالي» متوسطة المستوى، وشهدت العديد من التبديلات من مدربي الفريقين، للوقوف على جاهزية اللاعبين البدنية والفنية. سجل هدفي السالمية عبدالمحسن التركماني وعماد اللواتي، فيما سجل أهداف كاظمة منتصر عبدالسلام، ومحترفه البنيني سامسون أكينيولا ثلاثة أهداف «هاتريك».



وشهدت المباراة مشاركة حارس السالمية الدولي عبدالرحمن الفضلي، بعد تعافيه من الاصابة، حيث أجرى عملية جراحية لتنظيف غضروف الركبة في البحرين أغسطس الماضي.