







أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من مقره في كوالالمبور تنظيم النسخة الثالثة من مؤتمر رؤساء وأمناء الاتحادات الوطنية والإقليمية 2025 في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري بمشاركة كويتية وبحضور نخبة من قادة وخبراء اللعبة من داخل القارة وخارجها.



وسيشارك في المؤتمر رئيس اتحاد كرة القدم الشيخ أحمد اليوسف والأمين العام للاتحاد بالتكليف د.صالح المجروب تحت رعاية رئيس الاتحاد الآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي الشيخ سلمان بن إبراهيم وحضور رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو.



وأكد الشيخ سلمان في بيان صادر عن الاتحاد أن المؤتمر يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير كرة القدم الآسيوية، مشددا على التزام الاتحاد الآسيوي بتمكين جميع الاتحادات الأعضاء من النمو المستدام بروح الوحدة والتميز.



وقال: «لقد أصبح هذا المؤتمر منصة للتعلم وتبادل الخبرات بين الاتحادات القارية والوطنية بما يضمن عدم ترك أي اتحاد خلف الركب»، مضيفا: «نهدف من خلال هذا التجمع إلى تمكين جميع الاتحادات بغض النظر عن حجمها أو مكانتها من النمو المنهجي والجماعي في إطار من الوحدة والتميز».



وأضاف أنه من خلال الحوار البناء وتبادل أفضل الممارسات نسعى لتزويد اتحاداتنا الوطنية والإقليمية بأكثر الأساليب فاعلية لرسم خريطة طريق نحو مستقبل أكثر إشراقا لكرة القدم الآسيوية، مشيرا إلى أن تنظيم المؤتمر يأتي في وقت تشهد فيه كرة القدم الآسيوية مرحلة تحول شاملة بعد موسم 2024-2025، لافتا إلى حرص الاتحاد الآسيوي على تعزيز الابتكار المؤسسي وتبادل المعرفة وترسيخ روح الوحدة بين الاتحادات الأعضاء.



وأعرب الشيخ سلمان عن شكره وتقديره للاتحاد السعودي لكرة القدم، على تعاونه المثمر في سبيل توفير الظروف المثالية لإنجاح المؤتمر وتعزيز إسهاماته في إثراء منظومة الكرة الآسيوية.



ويشمل المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية تجمع قادة الاتحادات الوطنية والإقليمية إلى جانب عروض يقدمها خبراء دوليون من الاتحاد الدولي والأوروبي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم.



ويتضمن برنامج المؤتمر جلستين رئيسيتين الأولى بمشاركة ممثلين عن الاتحادات الوطنية والثانية تجمع الأمناء العامين للاتحادات الإقليمية الخمسة آسيان ووسط آسيا وشرق آسيا وجنوب آسيا وغرب آسيا.



وتهدف هذه الجلسات إلى تمكين القيادات الكروية من الاطلاع على أحدث الأساليب الإدارية والتقنية لمواجهة التحديات الحديثة وتعزيز الأداء المؤسسي في اتحاداتهم.