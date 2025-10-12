

هادي العنزي



تنطلق مساء اليوم النسخة الحادية عشرة لبطولة «كأس السوبر» لكرة السلة، بشكلها الجديد، بإقامة مباراتين يتأهل الفائزان منهما للعب على «لقب السوبر»، تقام المواجهة الأولى في الـ5:00 مساء، حيث يصطدم القرين رابع الدوري الموسم الماضي مع الكويت حامل اللقب وبطل العرب في النسخة الأخيرة على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد البعدالله، وتتبعها مواجهة متكافئة بين القادسية وكاظمة في الـ 7:30 مساء، على الصالة ذاتها.



لا تبدو هناك خيارات كثيرة أمام مدرب القرين يحيى كليب، وهو يواجه فريقا عائدا بلقب عربي كبير، كما يعد البطل المطلق لبطولة «كأس السوبر» بعدما توج بلقبها 9 مرات من إجمالي 10، وكان كاظمة الفريق الوحيد الذي فاز باللقب في موسم 2022-2023.



على الجهة الأخرى، يتطلع المدرب الصربي دوشان ستوجكوف لحصد مزيد من الألقاب مع «العميد»، بعد أن قبل بالمهمة الصعبة منتصف الموسم الماضي، ليحصد بعدها لقبي الدوري والكأس، وكأس العرب، ولن تكون «كأس السوبر» استثناء، بما يملك من عديد اللاعبين المتميزين.



أما مواجهة «الأصفر» و«البرتقالي» فستكون رهن أداء لاعبي الخبرة في الفريقين، فمتى كان أحمد البلوشي، وعبدالرحمن السهو، وعبدالله إبراهيم في أفضل حالاتهم، فإن كاظمة سيكون قريبا من التأهل إلى المباراة النهائية، وعلى الجهة الأخرى، فإن «ثلاثيات» عبدالعزيز الحميدي، وجودة محمد أشكناني «تحت السلة» من شأنها أن تقود القادسية إلى النهائي، بالإضافة إلى الأدوار المساعدة للمحترفين واللاعبين الشباب في كلا الفريقين.