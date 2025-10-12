سجلت فرنسا فوزها الثالث تواليا لتقترب خطوة إضافية من حسم تأهلها إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، إثر تغلبها على ضيفتها أذربيجان 3-0 ضمن التصفيات الأوروبية، في حين حققت ألمانيا فوزا متوقعا على لوكمسبورغ المتواضعة والمنقوصة 4-0.



في المباراة الأولى على ملعب «بارك دي برانس» بالعاصمة الفرنسية باريس، سجل القائد كيليان مبابي الهدف الأول (45+2) وصنع الثاني الذي سجله أدريان رابيو (69)، قبل أن يضيف البديل فلوريان توفان الثالث (84).



وتعرض مبابي لإصابة جديدة بكاحله الأيمن خلال المواجهة، وسيغيب عن مباراة أيسلندا.



ورفعت فرنسا رصيدها إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بفارق 5 نقاط عن ملاحقتها أوكرانيا الفائزة على ايسلندا 5-3 في مباراة حماسية.



لكن المنتخب المتوج باللقب عام 2018 ووصيف 2022، لن يحسم التأهل في الجولة المقبلة حين يواجه ايسلندا، حيث كان يحتاج إلى فوز ثان كما تعادل الأخيرة مع أوكرانيا.



يضمن الفريق المتصدر فقط تأهله المباشر إلى النهائيات المقررة الصيف المقبل بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، فيما يخوض صاحب المركز الثاني مواجهة الملحق.



في المقابل، حققت ألمانيا فوزا عريضا على جارتها المتواضعة لوكسمبورغ منقوصة العدد بنتيجة 4-0.



وسجل ديفيد راوم (12) وجوزوا كيميش (21 من ركلة جزاء و51) وسيرجي غنابري (48) الأهداف.



وتصدرت ألمانيا ترتيب المجموعة مستغلة خسارة سلوفاكيا امام ايرلندا الشمالية 0-2 لكن المنتخبات الثلاثة تملك 6 نقاط في نهاية الجولة الثالثة.



وفي أبرز النتائج الأخرى، عادت سويسرا بـ 3 نقاط ثمينة من أرض السويد بالفوز عليها بهدفين سجلهما غرانيت تشاكا (65 من ركلة جزاء) ويوهان مانزامبي (90+4).



وحصدت سويسرا بالتالي العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط في حين انتهت المباراة الثانية في هذه المجموعة بتعادل كوسوفو وسلوفينيا سلبا.



ورفعت كوسوفو رصيدها إلى 4 نقاط مقابل 2 لسلوفينيا ولا شيء للسويد.



وسقطت بلجيكا في فخ التعادل السلبي على أرضها مع مقدونيا الشمالية لتبقى الأخيرة في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة متفوقة على بلجيكا بنقطة واحدة.



وتلعب بلجيكا، التي فشلت بالفوز لأول مرة بعد 3 انتصارات، مباراتها المقبلة مع مضيفتها ويلز غدا.



ويقام اليوم عدد من المباريات المهمة، أبرزها عندما يستضيف هولندا المتصدر بـ 13 نقطة نظيره منتخب فنلندا الثالث بـ 10 نقاط في مباراة تعتبر قوية لكلا الطرفين ضمن منافسات المجموعة السابعة، والتي تشهد مواجهة مهمة للمنتخب الپولندي الوصيف بـ 10 نقاط عندما يحل ضيفا على ليتوانيا.



وتسعى كرواتيا الاحتفاظ بصدارة المجموعة الـ 12 عندما تستضيف جبل طارق، وتريد التشيك الوصيف برصيد النقاط نفسه (13 نقطة) الضغط على كرواتيا من خلال الفوز على جزر فارو التي تقدم مستويات مميزة حتى الآن جعلتها في المركز الثالث.