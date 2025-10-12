يخوض المنتخب المغربي للشباب تحت 20 عاما اليوم مواجهة قوية أمام نظيره الأميركي ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للشباب على ملعب «إل تينينتي» بمدينة رانكاغوا التشيلية.



وقد حجز «أشبال الأطلس» بطاقة العبور إلى دور الثمانية بعد فوز مثير على كوريا الجنوبية 2-1 في ثمن النهائي.



وافتتح المنتخب المغربي التسجيل مبكرا في الدقيقة الثامنة، بعدما أطلق ياسر زابيري مقصية قوية ارتطمت بالمدافع شين وغيرت اتجاهها نحو الشباك، معلنة هدفا بالنيران الصديقة لصالح «الأشبال».



وفي الدقيقة الـ58، واصل المنتخب المغربي تألقه وأضاف الهدف الثاني عبر ياسر زابيري، وفي الوقت بدلا من الضائع، نجح المنتخب الكوري الجنوبي في تقليص الفارق من ركلة جزاء نفذها تاي وونغ كيم بنجاح في الدقيقة (90+5)، لتنتهي المواجهة بانتصار مغربي مستحق.



والمغرب حاليا هو الممثل الوحيد للعرب في هذه البطولة بعد خروج منتخبي مصر والسعودية من دور المجموعات، ويسعون إلى تحقيق إنجاز تاريخي ببلوغ المربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهم بالبطولة.



من جانبه، يعتمد المنتخب الأميركي على قوته البدنية العالية وسرعته في التحول الهجومي، مما يجعل المواجهة منتظرة بقوة بين الإبداع المغربي والانضباط الأميركي. وضمن منافسات ربع النهائي ايضا سيلتقي النرويج وفرنسا، والأرجنتين والمكسيك.