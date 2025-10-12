توج لاعب المنتخب الوطني للاسكواش عمار التميمي بلقب مسابقة الفردي في البطولة العربية للاسكواش الـ 30 للرجال المقامة في لبنان، وذلك بعد فوزه على مواطنه بدر المغربي 2/3 في المباراة النهائية، وبذلك تكون الكويت حصدت الميداليتين الذهبية والفضية، فيما حصل العراقي محمد فرمان والقطري ازلان امجد على الميداليتين البرونزيتين.



وكان التميمي قد فاز في نصف النهائي على العراقي محمد فرمان 2/3 بعد مباراة ماراثونية ومثيرة حسمها التميمي بفضل خبرته في الشوط الفاصل، فيما استطاع بدر المغربي فرض سيطرته في لقائه أمام القطري ازلان وتغلب عليه 3-0 ليفرض أبناء الكويت أنفسهم في اللقاء النهائي.



هذا، وقد انطلقت أول من أمس بطولة الفرق وتمكن منتخبنا من تخطي البحرين 0/3، ومثل الأزرق الثلاثي علي الرامزي وبدر المغربي وعبدالله هاني، ولعب منتخبنا صباح أمس مع المنتخب اللبناني وتخطاه بنتيجة 0/3، فيما تقابل مع المنتخب الفلسطيني في الفترة المسائية.



وسيلعب منتخبنا اليوم الأحد مباراتين مهمتين في ختام البطولة، حيث سيلتقي في الفترة الصباحية مع المنتخب القطري، فيما ستشهد الفترة المسائية المباراة الحاسمة على اللقب العربي وستجمع الأزرق مع منتخب العراق الذي يطمح لإحراز اللقب للمرة الاولى في تاريخه، فيما يسعى لاعبو منتخبنا لتأكيد تفوقهم والسيطرة على ذهب البطولة.



ويمثل المنتخب الوطني اللاعبون عمار التميمي وعلي الرامزي وبدر المغربي وعبدالله هاني وعبدالرحمن المغربي وجاسم الغريب، ويدرب الفريق أحمد السيد وفلاح فايز، ويرأس الوفد وليد الصميعي ويضم الإداري مشعل الشرقاوي.