عززت كوراساو (البالغ عدد سكانها 185 ألف نسمة) فرصها في التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى، بفوزها على جامايكا 2-0 في تصفيات أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، ليحقق الفريق الكاريبي فوزا مستحقا وضعه في صدارة المجموعة الثانية.



ويدرب كوراساو الهولندي المخضرم ديك أدفوكات (78 عاما)، الذي يسعى لقيادة فريق إلى كأس العالم للمرة الثالثة بعد أن وصل مع هولندا إلى نهائيات 1998 وكوريا الجنوبية إلى 2006.



وبهذا الفوز، تتصدر كوراساو، المصنفة 84 عالميا ويحترف عدد كبير من لاعبيها في الدوري الهولندي، مجموعتها الثانية برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، متقدما بنقطة واحدة على جامايكا، و3 عن ترينيداد وتوباغو الفائز بسهولة 3-0 على برمودا. وتخوض كوراساو مباراة مهمة على أرضها ضد ترينيداد وتوباغو في التصفيات الثلاثاء.



أما بالنسبة لجامايكا فكانت الخسارة ضربة أخرى لستيف ماكلارين، المدرب السابق لمنتخب إنجلترا الذي يحاول إعادة فريق «ريغي بويز» إلى كأس العالم للمرة الثانية فقط. وفي مباريات أخرى، حافظت سورينام على مسيرتها المفاجئة في التصفيات بالتعادل 1-1 على أرضها أمام غواتيمالا في المجموعة الأولى، وتصدرت برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، متقدمة على بنما بفارق الأهداف التي عززت فرصتها في التأهل بفوزها 1-0 خارج أرضها على السلفادور. ومع تأهل عمالقة كونكاكاف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تلقائيا إلى كأس العالم 2026 كمضيفين مشاركين، تتاح 3 بطاقات تلقائية إضافية لفرق المنطقة.



وسيضمن الفائزون في المجموعات الثلاث من الجولة النهائية للتصفيات التأهل للمونديال العام المقبل، بينما يتأهل أفضل فريقين من أصحاب المركز الثاني إلى ملحق بين الاتحادات القارية.