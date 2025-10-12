

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتنفيذا للبرامج الخيرية التي تستهدف دعم الأسر المتعففة في الكويت، قام البنك الكويتي للطعام والإغاثة بتنفيذ مشروع «إطعام الطعام» بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي «بيتك»، وذلك بتوزيع المواد الغذائية والاستهلاكية على الأسر المتعففة.

قال مشعل الأنصاري إن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي ينفذها البنك على مدار العام لتقديم الدعم الغذائي للأسر المسجلة لديه، مثمنا الدعم المجتمعي من قبل بيت التمويل الكويتي، من خلال مشروع «إطعام الطعام». وأضاف الأنصاري: تمكنا من الوصول إلى 8000 مستفيد يمثلون نحو 1500 أسرة متعففة، وذلك من خلال مشروع توزيع المواد الغذائية والاستهلاكية، بما يسهم في التخفيف من معاناتهم وتحقيق الحد الأدنى من الأمن الغذائي لهم.