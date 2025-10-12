

نظمت الجامعة الأسترالية حفل افتتاح مختبر الطاقة الشمسية الجديد الذي تم إنشاؤه برعاية كريمة من شركة لايف إنرجي، في مبادرة رائدة تعكس التزام الجامعة بتعزيز البحث والتعليم في مجالات الطاقة المستدامة.



وتم إنشاء المختبر انسجاما مع رؤية الكويت الوطنية في مجال العمل المناخي والاستدامة، وإدراكا لأهمية مواجهة تحديات التغير المناخي، فقد وضعت الكويت أهدافا لخفض الانبعاثات ودمج الطاقة لمتجددة ضمن إستراتيجياتها طويلة المدى لعام 2040، وهدف الوصول للحياد الكربوني في قطاع النفط والغاز عام 2050 وعلى مستوى الدولة ككل عام 2060، وبالتالي يسهم مختبر الطاقة الشمسية في دعم هذه الرؤية من خلال بناء القدرات، وإثراء المعرفة، وتشجيع الابتكار لدعم انتقال الكويت نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارا.



وفي ختام كلمته، كرمت الجامعة حمد الردهان بدرع تذكارية تقديرا لدعم الشركة ومساهمتها المتميزة.



وتم استقبال كبار الضيوف وممثلي جهات بارزة من بينها وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وشركة البترول الوطنية الكويتية، ومؤسسة البترول الكويتية، وشركة إيكو للاستشارات البيئية، ورئيس لجنة الاستدامة في جمعية المياه الكويتية، إلى جانب نخبة من المتخصصين في المجال في مسرح الجامعة، حيث تم الترحيب بهم في كلمة ألقتها د.سعاد الرضوان- مديرة مركز الابتكار وريادة الأعمال في الجامعة، تلتها كلمة ألقاها حمد الردهان الرئيس التنفيذي لشركة لايف إنرجي، تناول فيها أهمية الطاقة المتجددة والرؤية التي انطلقت منها مبادرة مختبر الطاقة الشمسية.



وجرت مراسم قص الشريط إيذانا بافتتاح المختبر، بمشاركة د.عصام زعبلاوي رئيس الجامعة الأسترالية، وحمد الردهان، وم.حمد الدوسري مدير إدارة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.