

«قطرة دم تنقذ حياة» تحت هذا الشعار، نظمت مجموعة شركات معرفي حملة تبرع بالدم لموظفيها في إطار التزامها الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية والواجب الإنساني وبالتعاون مع إدارة خدمات نقل الدم جاءت هذه المبادرة النبيلة إيمانا من مجموعة شركات معرفي بأن العطاء الحقيقي هو الذي يلامس حياة الآخرين، وأن كل قطرة دم قد تعيد الأمل لروح تصارع المرض أو تنقذ قلبا ينتظر النجاة.



ولاقت الحملة إقبالا واسعا من الموظفين، الذين تسابقوا بكل حب وإنسانية إلى التبرع، مجسدين أروع صور التضامن والتكافل، وهو ما أسهم بشكل فاعل في تعزيز مخزون الدم لدى بنك الدم المركزي، ودعم المنظومة الصحية الوطنية.



وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام حامد الشمري حرص مجموعة شركات معرفي الدائم على دعم مثل هذه المبادرات، التي تعكس روح المسؤولية والقيم الإنسانية السامية، مشددا على أن الإنسانية لا تقاس بالكلمات، بل بالأفعال، وأن كل مشاركة كان لها أثر عميق في تعزيز الأمل في نفوس المحتاجين.



وتتقدم مجموعة شركات معرفي برئاسة عبد الإله محمد رفيع معرفي بجزيل الشكر والتقدير لفريق إدارة خدمات نقل الدم، وخاصة الطاقم الطبي المتخصص، على جهودهم المتميزة واستعدادهم الكامل بمختلف المعدات والتجهيزات، مما ساهم في إنجاح الحملة بكل سلاسة وتنظيم.



كما نثمن عاليا جهود موظفي المجموعة المتطوعين والقائمين على هذا العمل الإنساني ونوجه أسمى آيات الامتنان لكل من أسهم في هذه المبادرة النبيلة، لنؤكد بذلك أن عطاءهم كان رسالة حياة، وموقفا إنسانيا يفتخر به.