«زين»: تقليل انبعاثات الوقود الأحفوري يقابله تحدي خفض انبعاثات الكهرباء من الشبكة

«ooredoo»: تقدم في كفاءة الطاقة وتعزيز الحوكمة مع محدودية في البيانات الكمية

«stc»: أداء متقدم في إدارة النفايات يواجه تحدياً يتمثل بنقص قياس النطاق الثالث

كشفت دراسة تحليلية أعدتها شركة «مناخ للدراسات والبحوث» لأداء قطاع الاتصالات في الكويت خلال عامي 2023 و2024، عن تطور تدريجي متصاعد في تبني مبادئ الاستدامة، وتزايد الوعي المؤسسي بأهمية خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الموارد ودعم المجتمع مع التركيز على الاتجاهات العامة والتحديات المستمرة، استنادا إلى بيانات وتقارير الاستدامة المنشورة من شركات الاتصالات.



«زين».. تقليل انبعاثات الوقود الأحفوري



أظهرت مجموعة «زين» خلال عامي 2023 و2024 التزاما واضحا بخفض استهلاك الوقود الأحفوري وتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، فقد انخفضت انبعاثات النطاق الأول بنسبة 8.1% نتيجة تراجع استهلاك الديزل، بينما ارتفعت انبعاثات النطاق الثاني بنسبة طفيفة بلغت 2.1% بسبب زيادة الاعتماد على الكهرباء من الشبكة الوطنية، كما سجلت الشركة تقدما في كفاءة استهلاك المياه بنسبة 9% خلال عام 2023، وأطلقت سياسة لإدارة النفايات تهدف إلى القضاء على النفايات الإلكترونية والبلاستيكية والورقية بحلول عام 2030. ومع ذلك، تظل محدودية البيانات الكمية في بعض المجالات وتوسع شبكات الجيل الرابع والخامس من أبرز التحديات التي تواجه جهود الاستدامة لدى الشركة.



«ooredoo».. تقدم في كفاءة الطاقة



تعمل ooredoo الكويت على دمج الاستدامة في عملياتها من خلال التركيز على كفاءة الطاقة وإدارة النفايات وتطوير الحوكمة المؤسسية، فقد حولت في عام 2024 عدد 27 موقعا من مولدات الديزل إلى الكهرباء من الشبكة، مقارنة بخمسة مواقع فقط في العام السابق، مما أسهم في خفض الانبعاثات بنحو 2.376 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون. كما نفذت مبادرة لإعادة تدوير النفايات البلاستيكية بالتعاون مع شركة أمنية، أسفرت عن جمع 185 طنا خلال ستة أسابيع. وفي عام 2024، عززت الشركة من آليات الحوكمة عبر إنشاء لجنة استدامة على مستوى مجلس الإدارة، وبدأت في قياس انبعاثات النطاق الثالث. ورغم هذه الجهود، فإن نقص البيانات التفصيلية يحد من إمكانية تقييم التقدم بصورة شاملة.



«stc».. أداء متقدم بإدارة النفايات



حققت stc الكويت تقدما ملحوظا في مجال خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة خلال عام 2024، حيث انخفضت انبعاثات النطاق الأول بنسبة 13.2% والنطاق الثاني بنسبة 5.4%، كما تراجع استهلاك الطاقة الكلي بنسبة 2.1%، وانخفض استهلاك الديزل بنسبة 4.7%. وفي مجال إدارة النفايات، أعادت الشركة تدوير أكثر من 16 طنا من النفايات، من بينها 12 طنا من النفايات الإلكترونية، كما استبدلت بطاقات SIM بأخرى مصنوعة من مواد معاد تدويرها، ما خفض الانبعاثات بنسبة 57%. وعلى الصعيد التشغيلي، رفعت الشركة نسبة المشتريات الرقمية إلى 100%، ووجهت أكثر من نصف إنفاقها إلى الموردين المحليين. وتظل التحديات الرئيسية متمثلة في الحاجة إلى مزيد من البيانات التاريخية وتوسيع نطاق قياس انبعاثات النطاق الثالث.



تقدم وتحديات



ويظهر قطاع الاتصالات في الكويت خلال عامي 2023 و2024 تقدما ملموسا في تطبيق مبادئ الاستدامة، مع تفاوت في مستوى النضج بين الشركات. فقد أحرزت الشركات الثلاث خطوات إيجابية في خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الموارد، إلا أن الاعتماد المتزايد على الكهرباء من الشبكة ونقص البيانات التفصيلية يبقيان من أبرز التحديات. يعكس هذا التقدم وعيا متناميا بدور الاستدامة في تعزيز التنافسية والشفافية، ما يمهد الطريق نحو ممارسات أكثر استدامة في قطاع الاتصالات الكويتي مستقبلا.