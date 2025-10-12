يعد الملياردير الأميركي وارن بافيت أحد أبرز المستثمرين في التاريخ، إذ تجاوزت ثروته حاجز 100 مليار دولار، بفضل فلسفة استثمارية تقوم على البساطة والانضباط والابتعاد عن المخاطر غير المفهومة. وفي مجموعة من القواعد الست التي يسميها «قواعد المال»، يقدم بافيت خلاصة مسيرته الممتدة لأكثر من 6 عقود في عالم الاستثمار، وهي:



1 ـ لا تخسر رأس المال



يضع بافيت حماية رأس المال في المرتبة الأولى من أولوياته، يقول دائما «القاعدة الأولى هي ألا تخسر المال، والقاعدة الثانية ألا تنسى القاعدة الأولى». ويرى أن الحفاظ على رأس المال أصعب من زيادته، وأن التعافي من الخسارة يستغرق وقتا أطول من تحقيق المكسب، لذا يجب أن تبنى الثروة على قاعدة آمنة ومستقرة.



2 ـ استثمر فيما تفهمه



ينصح بافيت بالابتعاد عن التعقيد والمضاربات. فالمستثمر الناجح، في رأيه، يجب أن يضع أمواله في مجالات يستطيع شرحها ببساطة. فالفهم العميق للنشاط الاستثماري يقلل من المخاطر ويؤدي إلى قرارات أوضح وأكثر ثقة، وكما يقول «البساطة تتفوق على التعقيد دائما».



3 ـ قوة الفائدة المركبة



من أكثر الأسرار التي ساهمت في بناء ثروته هو تأثير الفائدة المركبة، أي ترك الزمن يحول المكاسب الصغيرة إلى ثروة ضخمة. فبافيت لا يسعى للربح السريع، بل يؤمن أن الصبر هو أقوى أدوات المستثمر الذكي، وأن الانقطاع المتكرر في الاستثمار «يقتل النمو».



4 ـ كن طماعاً عندما يخاف الآخرون



من أشهر مقولاته «كن خائفا عندما يكون الآخرون طماعين، وكن طماعا عندما يكونون خائفين»، ويعتبر بافيت أن فترات الأزمات تمثل أفضل الفرص الاستثمارية، لأن الذعر في الأسواق يخلق خصومات كبيرة في الأسعار، ومن يملك الشجاعة للشراء في تلك اللحظات غالبا ما يحصد أرباحا ضخمة لاحقا.



5 ـ اجعل المال يعمل وأنت نائم



الحرية المالية، بحسب بافيت، تتحقق عندما تبدأ الأموال في العمل بدلا منك. فبناء مصادر دخل سلبي ـ مثل الأسهم الموزعة للأرباح أو العقارات المدرة للدخل ـ يسمح بالاستقلال المالي ويضمن استمرار العوائد حتى أثناء النوم، وكما يقول «إذا لم تجد وسيلة لكسب المال أثناء نومك، فستعمل حتى تموت».



6 ـ التعلم اليومي



أما القاعدة السادسة فهي الركيزة التي تدعم جميع القواعد السابقة: التعلم المستمر. فالمعرفة ـ برأيه ـ تتضاعف مثل المال تماما، وكل يوم يضيف معلومة جديدة يصبح المستثمر أكثر حكمة ونجاحا. وبافيت نفسه يقضي نحو 80% من يومه في القراءة والتعلم، لأنه يعتبر أن «المعرفة أصل لا يمكن لأحد أن يسلبك إياه».