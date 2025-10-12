أعلنت شركة مستشفيات الضمان الصحي عن تشكل مجلس إدارتها الجديد، والذي يضم 7 أعضاء بارزين من ذوي الخبرة والاختصاص، حيث تم انتخاب كل من: مشاري عاصي الهاجري ـ رئيسا لمجلس الإدارة بالتزكية، وصقر أحمد المعوشرجي ـ نائبا لرئيس مجلس الإدارة بالتزكية. ويضم مجلس الإدارة الجديد في عضويته كلا من: د. سعدي سليمان الطراد، ومشاري عبدالله الهنيدي، وعبد الكريم سعد الصفران، وعبدالله طارق المعوشرجي، وفهد جاسم الصقر، ومشعل خالد الرومي - أمين سر مجلس الإدارة. ويعكس تشكيل المجلس الجديد التزام شركة مستشفيات الضمان الصحي الراسخ بالارتقاء بمعايير الرعاية الصحية وتعزيز دورها كشريك استراتيجي في تطوير القطاع الصحي بالكويت، بما يتماشى مع رؤية الدولة وخططها الطموحة نحو تحسين جودة الحياة والخدمات الصحية للمجتمع.