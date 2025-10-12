نظم مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير، الذراع التدريبية لغرفة تجارة وصناعة الكويت، حفل ختام الدفعة الثالثة من مشروع «تأهيل وتدريب حديثي التعيين»، وذلك يوم الأربعاء 8 الجاري، وذلك انطلاقا من دور الغرفة في دعم الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب الكويتي من الاندماج في سوق العمل بمهارات متقدمة.



جاء البرنامج امتدادا لنجاح النسختين السابقتين اللتين لاقتا إقبالا واسعا من الجهات والمؤسسات المختلفة، واستمر لمدة شهر كامل من 14 سبتمبر حتى 8 أكتوبر 2025، بمشاركة 33 متدربا ومتدربة من القطاعين العام والخاص، إلى جانب عدد من الأفراد المهتمين بتطوير مهاراتهم المهنية.



يهدف المشروع إلى تزويد الموظفين الجدد بالمهارات والمعارف الأساسية التي تمكنهم من دخول بيئة العمل بكفاءة واحترافية، بما يواكب متطلبات سوق العمل الكويتي المتسارعة ويسهم في تحقيق رؤية «كويت جديدة 2035».



تضمن البرنامج أربع مراحل رئيسية غطت مجموعة من المحاور المتكاملة، منها: مهارات التواصل وأخلاقيات العمل، أساسيات الكتابة الإدارية، تحليل البيانات واتخاذ القرار، حل المشكلات وإدارة الجودة الشاملة، رفع الكفاءة الوظيفية والمهارات القانونية الأساسية، الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، ومهارات مايكروسوفت المكتبية.



وتميزت النسخة الحالية بإضافة موضوعات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، إلى جانب تدريبات عملية مستوحاة من واقع سوق العمل الكويتي، حيث عمل المشاركون ضمن مجموعات على مشاريع وتحديات تحاكي بيئة العمل الحقيقية، ما عزز روح الفريق والابتكار لديهم.



وفي ختام البرنامج، تم توزيع الشهادات على المتدربين وتكريم نخبة من المحاضرين الوطنيين الذين ساهموا بخبراتهم في إنجاح البرنامج، وسط أجواء إيجابية عكست رضا المشاركين وتفاعلهم الكبير مع محتوى التدريب.



ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة من المبادرات التي يطلقها مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير لتمكين الكوادر الوطنية وتأهيلها، إذ يعد المركز جهة غير ربحية متخصصة في تقديم برامج تدريبية قصيرة وطويلة المدى، تشمل مجالات الاقتصاد والتجارة والإدارة والتقنية والتأمين، إلى جانب برامج دولية بشهادات معتمدة من الجهات الرقابية في الكويت، بما يخدم التنمية المستدامة واحتياجات القطاع الخاص.