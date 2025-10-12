كشف مركز العجيري العلمي عن أن موسم الوسم «موسم الأمطار الطبيعية في الكويت والمنطقة» على الأبواب وسيحط رحاله الخميس المقبل الموافق 16 أكتوبر 2025.



‎وقال المركز في بيان صحافي ان «الوسم» يستمر لـ52 يوما مقسمة على 4 منازل، أولاها منزلة «العواء» ومن ثم «السماك» و«الغفرة» و«الزبانا» ولكل منها 13 يوما.



‎وأضاف المركز ان من مظاهر «الوسم» في الكويت استمرار الشمس في الميل جنوبا مع تراجع ملحوظ في زاوية سقوط أشعتها والذي ينجم عنه تراجع عدد ساعات التسخين خلال النهار ودخول فترة جديدة من اعتدال الأجواء وانخفاض الحرارة.



‎وذكر أنه مع دخول «الوسم» نهاية الأسبوع الجاري، تدخل منزلة «العواء» التي تستمر لمدة 13 يوما ومن مميزات هذه الفترة التغير في الطبيعة والمناخ، حيث سيلحظ اعتدال الجو نهارا وبرودته ليلا وتستمر هجرة الطيور وبشكل ملحوظ.



‎وبين أنه وخلال بداية الوسم ومنزله «العواء» يقصر النهار وتزيد ساعات الليل بشكل ملحوظ ويلاحظ تأخر وقت شروق الشمس وسرعة غروبها.



‎وأشار إلى أن دخول الوسم يميزه هطول الأمطار الذي يهيئ إلى موسم ربيعي مزدهر ودلالة على ظهور الكمأة «الفقع» فيه.



‎وفي سياق آخر، اختتم المركز بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وقسم الفيزياء في جامعة الكويت تحت مظلة مركز الكويت لأبحاث الفضاء مسابقة التصوير الفلكي. ‎وقال مدير عام المركز يوسف العجيري إن الجائزة منحت لـ 6 مصورين مشاركين في المسابقة جوائز وزعت على 3 فئات، وهي صورة «القمر الدموي، مراحل كسوف القمر، خسوف القمر مع منظر طبيعي».



‎وأعلن العجيري فوز كل من المصور الكويتي «داود سباع في صورة خسوف القمر مع منظر طبيعي، والمصورة سميرة محمود بصورة مراحل خسوف القمر، المصور خالد المطيري بصورة القمر الدموي» من داخل الكويت، و«المصور العماني قاسم حمد بصورة للخسوف مع منظر طبيعي، والمصور السعودي فهد الحربي في فئة مراحل خسوف القمر وأخيرا المصور العماني ماجد الفرعي لصورة الخسوف الكلي للقمر» من المشاركين في الخارج.