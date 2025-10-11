

نفذت الإدارة العامة لشرطة النجدة أمس الجمعة الموافق 10 أكتوبر 2025، حملة أمنية ومرورية شاملة في منطقة صباح الأحمد البحرية (الخيران)، بقيادة مساعد مدير عام شرطة النجدة العميد هملان حضيري الهملان ومشاركة جميع الإدارات الميدانية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لحفظ الأمن وتعزيز السلامة المرورية.

‏وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أن الحملة أسفرت عن النتائج التالية:

‏(2) ضبطية مواد مخدرة.

‏(12) مركبة مطلوبة

‏(1) مركبة محجوزة.

‏(1) دراجة نارية مطلوبة للسرقة.

‏(6) مخالفين لانتهاء الإقامة،

‏(5) حالات إلقاء قبض

‏(9) حالات تغيب

‏(7) أشخاص بدون إثبات.

‏(349) مخالفة مرورية متنوعة.

‏وأكدت الإدارة العامة لشرطة النجدة استمرار حملاتها في مختلف المناطق، لضبط المخالفين وتعزيز الأمن والانضباط العام.